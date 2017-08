Huldiging Kika van Es in Boxmeer, Lieke Martens verhinderd

Boxmeer was met dorpsclub Olympia’18 van plan om Van Es samen met ploeggenoot en vriendin Lieke Martens te eren, maar de speelster van FC Barcelona moest afzeggen. Ze reist naar Zweden om daar haar verhuizing naar de Spaanse topclub voor te bereiden.

Baanbrekend werk

,,Dit is een unieke gelegenheid voor een huldiging”, zegt wethouder Willy Hendriks van de gemeente Boxmeer. ,,Het is een kans die we niet willen laten lopen. We zijn als gemeente, en ik als vrouwelijke wethouder sport in het bijzonder, erg trots op wat Kika en Lieke hebben bereikt. Voor het vrouwenvoetbal hebben ze bovendien baanbrekend werk verricht. Deze prestaties geven het meisjesvoetbal in onze regio ook een boost.”

Onder de indruk

Hoewel Martens buiten de gemeentegrenzen opgegroeide – ze is in het Limburgse Nieuw-Bergen getogen – wilde Boxmeer ook haar in het zonnetje zetten. ,,Omdat Lieke toch een beetje haar oorsprong hier heeft. Ze heeft lang bij Olympia gevoetbald samen met Kika”, zegt Hendriks, die erg onder de indruk is van Van Es.