Imago van billenwassers zit zorgsector dwars

,,Ik wilde altijd al in de zorg, heb nooit anders gewild. Maar ik wilde wel naar het ziekenhuis. Mijn eerste stage was in een verpleeghuis, maar dat was niet wat ik wilde. In mijn tweede jaar liep ik stage in de gehandicaptenzorg. Dat bleek niks voor mij. Ik miste dat ik gezellig een praatje kon maken. De stage in de thuiszorg was vond ik in het begin heel leuk, maar ik vond het jammer dat ik altijd weer snel weg moest. Tien minuten hier, tien minuten daar. Niet te lang, want dan liep je hele route in de soep. Op deze stageplek ben ik gewoon geplaatst. Achteraf ben ik daar blij om, want als ik had mogen kiezen was ik hier niet gekomen. Je moet wel doorwerken, maar je kunt echt contact maken met cliënten. Ik mag ook veel doen, run zelfs de afdeling en ben daardoor veel zelfverzekerder geworden. De ziekenhuiszorg, daar ben ik helemaal vanaf gestapt. Mijn stage is nu afgelopen, maar ik werk de hele zomer als oproepkracht en maak hier mijn opleiding af. Soms zeggen mensen: je bent zeker de hele dag billen aan het wassen. Dan leg ik uit wat ik doe en dat ik ook nog tijd heb voor leuke dingen met de mensen zoals even de nagels lakken, of een kopje thee zetten. En als je met een paar stagiaires bent, heb je best wel tijd. Al is het maar om de gang te versieren.’’