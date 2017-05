In hoger beroep acht jaar cel voor Eindhovense verkrachters Kelly

Eerder werd Ronald van K. (35) negen jaar met tbs opgelegd door de rechtbank, mede-verdachte Clint V. kreeg toen acht jaar. Die laatste straf moest hoger, vond het OM in hoger beroep en eiste twaalf jaar cel. Voor de hoofdverdachte Ronald van K. was de eis opnieuw negen jaar plus tbs of veertien jaar als er geen tbs kwam.

De toen 19-jarige Turnhoutse werd door de twee in Hasselt in een auto getrokken. Haar ogen en oren werden afgeplakt en de mannen reden naar Eindhoven. In een woning is ze urenlang door de twee misbruikt. Ze hebben haar toen met bijtende vloeistof uit- en inwendig 'gereinigd' om DNA-sporen uit te wissen.