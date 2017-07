In trein vergeten dure viool nog altijd spoorloos

BREDA – Van de kostbare viool die NHTV-studente Anneke Yi in mei in de trein liet liggen ontbreekt ieder spoor. ,,Even was er hoop. Een vrouw heeft gezien dat iemand die dag een viool vond op dezelfde lijn. Maar het was vals alarm’’, zegt haar docent en eigenaar van het instrument Theo Mazajchik.

Tot haar enorme schrik vergat de 18-jarige studente Anneke Yi de viool toen ze op 19 mei om 11.36 uur in Breda de trein verliet. Het was de lijn die van Den Haag naar Eindhoven reed. Daar kwam ze een half uur later pas achter. Via NS werd de viool die in een zwarte koffer met rode binnenkleding zat niet meer opgespoord. De getalenteerde studente kreeg het erfstuk van haar docent in bruikleen toen ze in december 2015 bij hem op muziekschool in Maastricht met muziekles startte. De viool is 150 tot 200 jaar oud en heeft een waarde van boven de 10.000 euro.

Ontdaan

Anneke is ontdaan. ,,Ik loop rond met een groot schuldgevoel. Het is helemaal vervelend omdat ik over een half jaar naar de VS ga voor mijn studie vrijetijdsmanagement. Dan ben ik weg en kan ik helemaal niks meer doen’’, zucht ze. Ze heeft nog een paar lessen gehad bij haar vioolleraar met een andere viool. ,,Het is lastig, het doen me emotioneel pijn’’, zegt de studente.

Na publicatie in deze krant werd de verdwijning breed uitgemeten in de media en kregen ze veel tips. Na de uitzending bij Jinek kregen ze een berichtje van een vrouw die op dezelfde lijn, een uur later, iemand die een vioolkist aan de conducteur had gegeven. Maar de NS weet van niets.

Leed

Theo Mazajchik heeft na de tip ook nog speurwerk verricht. ,,Het is zuur, maar ik begin het gevoel te krijgen dat ik er mee moet leren leven. Iemand heeft hem waarschijnlijk thuis aan de muur hangen. Ongelofelijk, als je weet hoeveel leed je bezorgt.’’ De muziekdocent heeft vorige week nog contact gehad met Anneke. ,,Ik mag en kan niet boos zijn op haar. Ze moet zich ook niet te schuldig voelen. Iedereen vergeet wel eens wat.’’ Ergens houdt Mazajchik hoop dat op enig moment iemand belt dat de viool van zijn overleden vader terug is.

Volledig scherm De binnenzijde van de vioolkoffer is met rood fluweel bekleed. © Anneke Yi