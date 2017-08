Ingestorte parkeergarage Eindhoven Airport wiebelt niet

Opruimwerkzaamheden

Veiligheid

Het instorten van de parkeergarage in Eindhoven en enkele eerdere incidenten zoals bij het FC Twente-stadion Grolsch Veste in Enschede en het Pearle-winkelpand in Den Bosch maken duidelijk dat er nog veel te doen aan veiligheid in de bouw. Vooral bij grote projecten zijn in veel gevallen veel bedrijven betrokken en dan is het lastig overzicht te houden. De Onderzoeksraad heeft er dan ook aan in Den Haag op aangedrongen om één centrale partij aan te wijzen die overziet wat er echt aan de hand is. En daarnaast ingrijpt als de situatie daar om vraagt nodig is. De Raad deed die aanbeveling al na het kraanongeval in Alphen aan de Rijn. Erwin Medendorp, onderzoeksmanager Onderzoeksraad voor Veiligheid van de afdeling dat het instorten van de garage in Eindhoven bestudeert, herhaalde dat onlangs bij een bouwconferentie. Hij signaleert een gebrek aan daadkracht bij diverse partijen. De Onderzoeksraad verwacht op korte termijn antwoord uit Den Haag.