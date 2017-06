Intensieve tassencontrole bij concerten Guus Meeuwis

Schade aan natuur door tientallen kampvuren in de Biesbosch

4 juni WERKENDAM - Recreanten in de nationaal park De Biesbosch bouwen massaal kampvuren, terwijl dit verboden is. De boswachters van Staatsbosbeheer maken zich serieus zorgen over de schade die daardoor ontstaat. ,,Bij de afmeerplaatsen vinden we enorme stookplaatsen en het nodige afval’’, zegt Thomas van der Es, boswachter bij Staatsbosbeheer.