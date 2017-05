Janus de V., rechterhand van Klaas Otto, in gevangenis aangehouden voor (poging tot) zware mishandeling

Eindsprint nodig voor cultuurplatform We are Public

10 mei DEN BOSCH - Nog maar vier dagen voor de deadline en het cultuurplatform We Are Public komt nog zo'n 400 zogenaamde cultuuroptimisten tekort. Toch, Marleen Hartjes, hoofdredacteur van We Are Public Brabant, heeft er alle vertrouwen in. ,,De laatste weken komt de snelheid erin. Het vorige weekend schreven zich 350 mensen in. We denken wel dat we het gaan halen."