'Jimmy F. hielp AIVD met mogelijke terrorist'

Lokverbod jaagt boeren en fruittelers op kosten: 'Dit kost me elk jaar duizenden euro's'

6:55 AARLE-RIXTEL - De kraai en houtduif lachen in hun vuistje. De peren zijn rijp, de mais is klaar voor de oogst. Een tijd van overvloed, maar ook vol gevaren. Of valt het mee? Want de kans om de kogel te krijgen is een stuk kleiner geworden nu jagers de vogels niet meer in de val mogen lokken.