Johan kweekte wiet onder bed Brabantse misdaadverslaggever

'Johan' is vaak besodemieterd en heeft veel gezien en meegemaakt. Vrienden van 'm werden doodgeschoten. Door hebberigheid. Hij vertrouwt niemand. Dus dit gesprek in een Eindhovense coffeeshop is tegen zijn natuur. Maar hij had het me beloofd. Waarschijnlijk omdat hij vindt dat 'ie me iets verschuldigd is. Johan had namelijk een hennepkwekerij recht onder mijn bed. In een flatje onder dat van mij in de Eindhovense De Sitterstraat. Totdat hij in februari 2016 tegen de lamp liep.

Op de dag dat hij z'n flat ontruimt, kom ik 'm tegen en vraag z'n telefoonnummer. Ik wil wel eens horen wat hem bezielde. Ruim een jaar later zegt hij eindelijk toe en spreken we op een ochtend af op de hoek bij een café aan de Boschdijk. De kroeg is met rolluiken hermetisch afgesloten. Maar ik sta er nog geen twee minuten of een man opent de zijdeur. "Ja, wat is er?" Ik leg uit dat ik Johan zoek. De vermoeid ogende man kent 'm niet en hij trekt de deur dicht. Ik vraag me af hoe hij me zo snel zag staan en kijk om me heen. Boven de zijdeur hangen twee camera's. Weken later zal de politie er binnenvallen omdat er illegaal wordt gegokt. Deze ochtend is Johan in geen velden of wegen te bekennen en ik rijd terug naar de redactie. Dat m'n voormalige onderbuurman mij van een afstand heeft geobserveerd, weet ik dan nog niet. We maken opnieuw een afspraak. Drie uur later parkeer ik m'n auto tegenover de kroeg en wacht weer af. In de verte slentert een magere gestalte met een opapet de hoek om. We schudden elkaar de hand en rijden naar een etablissement van zijn keuze: een coffeeshop.

Kinderen

Johan groeit op in Suriname en komt in 1973 naar Rotterdam. Hij woont inmiddels het grootste deel van zijn leven in Eindhoven. Hij heeft twee zoons en een dochter met zijn vriendin en twee kleinkinderen. Samenwonen doet hij niet. "Ze laat me m’n gang gaan. En ik haar." Johan - een naar eigen zeggen verdienstelijke centrale middenvelder bij verschillende Eindhovense voetbalclubs - heeft 'alle soorten werk gedaan'. Onder meer bij DAF. "Maar op deze leeftijd krijg ik geen contract meer. Ik had er geen zin meer in. Je komt niet vooruit." Met één zoon en dochter gaat het goed. Maar zijn 32-jarige zoon is verslaafd aan wiet. Hij is een beetje zwakbegaafd. Johan woont nu bij hem en neemt soms wat wiet mee. Dat zijn zoon verslaafd is aan het spul waar hij geld mee probeerde te verdienen, boeit 'm niet. In zijn ogen verschillende zaken. Maar de jongen is niet crimineel en dat zou Johan ook niet laten gebeuren. "Mijn kinderen bescherm ik altijd."

Wietlucht

Ruim een jaar eerder. Ik lig in bed te luisteren naar vreemde geluiden. Boven me, denk ik. Geklots van water. Geschuif met spullen. Timmerlawaai. M'n bovenbuurman zorgde maanden eerder voor geluidsoverlast. Dat losten we op en ik accepteerde wat lawaai op z'n tijd. Tijdens een kop koffie zie ik bovendien niets vreemds in z'n flat. Ik kan deze geluiden niet plaatsen. "Rond tien, elf uur 's avonds?", vraagt Johan met z'n lome, Surinaamse tongval terwijl we in een hoekje van de drukke coffeeshop aan een klein tafeltje zitten. Ik knik. "Het was veel werk, maar onderhoud loont." Het drie verdiepingen tellende gebouw had de geluiden zo omgeleid dat ik geen idee had van de in aanbouw zijnde kwekerij recht onder mijn slaapkamer. En ik rook niets. De wietgeur werd deels door koolstoffilters weggevangen. De rest waaide die wintermaanden langs mijn gesloten raam vanuit het enige van de acht appartementen waarvan ik de bewoner helemaal niet kende.

Geknoeid met elektra

Tot de politie op een vrijdagmiddag in februari in het trappenhuis staat. Medewerkers van netbeheerder Endinet wilden zijn adres eerder die dag controleren. Hij laat ze binnen en rent achter hun rug de flat uit. Binnen liggen restanten van een kwekerijtje. Met de stroommeter is geknoeid. In de woonkamer ligt een matras en staat een tv. Johan meldt zich later op verzoek van de politie. Ze kennen 'm. Daar vertelt hij dat zijn kwekerij - 'met de beste Haze-planten' - een dag voor de geplande oogst is leeggeroofd. Door de twee mannetjes die voor een paar honderd euro de stroom illegaal voor hem hadden afgetapt. "Dat weet ik zeker. Maar ze blijven ontkennen." Hij had 'maar vijftig plantjes' in een kamer staan. "Anders was het heel anders afgelopen. Jazeker." Justitie straft hem niet. In zijn flat aan de De Sitterstraat werden tenslotte alleen maar lege potjes en wat kweekapparatuur gevonden. Toen nog niet strafbaar. Geen drugs. Hij wordt wel uit z'n flat gezet. In de krant staan over de vondst maar een paar zinnen.

Niemand vertrouwen

"Ik ben niet onder druk gezet. Het was mijn eigen keuze", zegt Johan terwijl hij de bardame wenkt voor twee kopjes koffie. Toen hij het appartementje betrok, was het 'een rotzooi'. De muren waren geel en groen gekleurd. "Ik houd van wit." De sociale dienst en woningbouwstichting hielpen hem niet, klaagt hij. "Dus moest ik het zelf regelen." Verf en inrichting is duur. Een kwekerijtje moest uitkomst bieden. Met tegenzin. "Je moet goed op je hoede zijn. En je kan niemand vertrouwen." Lag hij niet wakker van het brandrisico in ons flatgebouwtje? "Nou, niet echt. Ik was veel thuis om het te checken." Op de vraag hoeveel kwekerijen hij al bouwde, laat Johan niet het achterste van zijn tong zien. "Ik heb ervaring." Hij zou toch niet na één oogst zijn gestopt met de flinke inkomstenbron? Hij lacht besmuikt. "Dat is jouw idee. Dat heb ik niet gezegd."

Bijstandsuitkering

Johan belandde jaren eerder in de criminaliteit. In 1996 zat hij vast. "Dealen." Hij vertelt dat hij een half miljoen gulden in twee kluizen had gestald in de Eindhovense ABN Amro-bank die in 1998 beroofd werd. Zwart geld dus, merk ik op. "Zo noem jij het. Maar het was gewoon geld hoor." Hij leeft nu van een bijstandsuitkering. Lopen er verder geen zaakjes meer? Hij lacht en kijkt weg. "Dat hoef jij niet te weten." Maar hij wil het rustiger hebben in z’n leven. "Dat moet je beschermen." Johan staat op en rekent de koppen koffie af.