Brabander Johan lokt 8 ontsnapte papegaaien met Youtube-filmpjes

,,Gister heb ik zelfs een YouTube-filmpje opgezocht met papegaaiengeluiden. Buiten heb ik een box staan. Ik heb m'n telefoon aangesloten en de vogelgeluiden hard aan gezet. In de hoop dat ze kwamen", zegt Bredanaar Johan van Gils, die aan de Lichterveldestraat van Breda woont.

Vogels heeft Van Gils al een jaar. ,,Het zit in m'n bloed", zegt hij. ,,M'n vader heeft ze ook." Ongeveer een maand geleden begon hij met het houden van dwergpapegaaien. ,,Dat geluid, dat zingen. Dat is zo leuk", vertelt hij. Dus ging hij op zoek. Hij reed van Raamsdonksveer tot Gilze, op zoek naar een paar mooie exemplaren. Tien had hij er: ,,Vijf oranje, één rooie, drie groene en één wit groene."

Ontsnapt

Tot zondagavond. ,,Ik kwam 's avonds thuis van werk en deed wat ik altijd doe: gelijk even bij de vogels kijken." Maar het hok bleek leeg. En de deur die stond open. ,,Mijn vrouw heeft ook niets gemerkt. Ik hoorde later dat deze vogels met hun kromme snavels soms hun kooi weten open te maken. Dat wist ik natuurlijk niet. En daarnaast: ik had hun nieuwe en grotere kooi bijna af", vertelt hij, wijzend naar het hok in aanbouw.

Zoek

Dus zit er niets anders op dan ze te lokken. ,,Ik heb al eten en water op het dak van het andere vogelhok gezet. Met een net ernaast, zodat ik ze kan vangen. Ik weet toevallig dat mensen in de buurt ook eten buiten hebben gezet om me te helpen", zegt Van Gils dankbaar. En niet onverdienstelijk: een van de vogels heeft hij weer kunnen vangen. ,,Die ik bij de vogelopvang in Zundert heb opgehaald. Hij is wel een oogje kwijt nu. En z'n vriendjes, natuurlijk", vertelt hij. Een andere ontsnapte papegaai vond hij levenloos terug in eigen tuin.

Hij gaat nu regelmatig een blokje om in de wijk Wisselaar, waar hij woont, om te kijken of hij ze ziet. ,,Ik hoor ze wel eens zingen. Maar dan ren ik echt de straat op. Het probleem is dat ze zo moeilijk te vangen zijn." Hij hoopt alsnog dat het lukt: ,,Het zijn toch m'n vogels."