'Jonge boeren moeten strijden met woorden'

Een dag van Henri van den Boomen zou 25 uur moeten tellen. Hoe kun je anders een volledige baan bij de Vencomatic Group draaien, met je ouders in Westerhoven een melkveebedrijf runnen én voorzitter zijn van het Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt (BAJK). Dat laatste doet hij er sinds een maandje 'bij'. „Nou, ja, het kost me toch al snel ongeveer twintig uur per week. Ja, ik heb het best wel druk ja.”

Maar Van den Boomen bruist van de energie en is strijdlustig. Dat moet ook wel want als spreekbuis van ongeveer duizend jonge collega-boeren wordt veel van hem gevraagd. Er zijn grote veranderingen op til voor boerend Nederland. En zeker in Brabant is het zaak juist nu op het juiste moment aan te haken en je stem te laten horen.

„Het landelijke fosfaatreductieplan waarmee de melkveestapel omlaag moet, nationale én provinciale stikstofregels waarmee we rekening moeten houden en de plannen om de Brabantse veehouderij versneld te verduurzamen houden de gemoederen bezig. En terecht. Het gaat over de toekomst van veel jonge boeren. Zij vragen zich af wat ze moeten doen om door te kunnen.”

Rotsvast vertrouwen

Van den Boomen heeft een rotsvast vertrouwen in het voortbestaan van de boeren in Nederland. „Nederland en boeren horen bij elkaar.” Maar hij beseft dat er wel het nodige in de agrarische sector moet veranderen. „Bedrijven moet écht mee met de ontwikkelingen in de techniek en de maatschappij. Zo moeten daar wel de tijd voor krijgen. En we moeten zorgen voor een goed en eenduidig verhaal.”

En juist het vertellen van dat verhaal aan de 'buitenwacht' vraagt extra aandacht. „Dat kan veel beter. We zijn als boeren niet gewend om aan het woord te zijn, maar dat moeten we wel leren. We moeten geen kans laten schieten om te tonen wie we zijn en wat we doen.”

En dus stond de boerenzoon uit Westerhoven eerder dit jaar zelf op de huishoudbeurs in Amsterdam. „We hebben er de Nederlandse huisvrouw aangesproken gevraagd wat zij van de boeren vinden. Nou, dat viel alles mee. Ze willen het liefst Nederlandse producten kopen. En ja, er waren ook best kritische geluiden. Maar daar moeten we niet voor weglopen. Je hoeft het ook niet met elkaar eens te zijn. Als het gesprek maar met wederzijds respect gevoerd wordt.”

Om de Brabantse boer beter voor het voetlicht te krijgen, moet er vol worden ingezet op social media, vindt Van den Boomen. „Met filmpjes kunnen we ook goed laten zien wie we zijn. Verder moeten we vaker ons bedrijf open stellen voor het publiek. Laten zien wat er in de stal gebeurt. Uitleggen hoe de melk in het pak komt en een kool in een potje.”

Boer zoekt Vrouw

Het succes van televisieprogramma's als 'Boer zoekt Vrouw' sterkt vrijgezel Van den Boomen ('Ik heb er geen tijd voor'), in zijn opvatting dat de grote massa boeren in Nederland wil houden. „Dan weet je dat er nog draagvlak is.”