Jongen verdronken in Eindhoven

'Bands boeken is gewoon rammen'

14:23 DEN HOUT - De eerste band die Rob Trommelen boekte was The Bintangs. ,,Ik weet het nog precies. Dat was bij jongerencentrum 't Schooltje in Kaatsheuvel in 1979. We hadden als vrijwilligers zelf een podium getimmerd maar de bandleden wilden er eerst niet op. Te gevaarlijk. Pas toen we ze een paar extra bakken bier hadden gegeven, wilden ze spelen."