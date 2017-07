Kan ik nog eieren eten? 5 vragen over Fipronil

Wat is bloedluis?

Bloedluis of vogelmijt zijn beestjes die zich schuilhouden op legstokken, kieren en spleten in onder meer kippenhokken. Bij een behoorlijke plaag worden leghennen ziek en het kan leiden tot bloedarmoede.

Wat is Fipronil?

Fipronil is een insecticide dat wordt gebruikt in producten tegen vlooien, mijten en teken. Maar het middel mag niet gebruikt worden bij dieren die bestemd zijn voor de voedselketen, zoals kippen.

Het wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie voor de mens beschouwt als matig toxisch. In grote hoeveelheden kan het schade toebrengen aan nier, lever of schildklier.

Wat is er nu mis?

Nu is het verboden middel Fibronil toch aangetroffen in eieren in België en later in Nederland. Het spoor leidde onder meer naar bloedluisbestrijder Chickfriend uit Barneveld, dat het middel gebruikt zou hebben ook bij Nederlandse pluimveehouders.