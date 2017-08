Kapotte koplamp leidt Brabantse politie naar duizenden euro's

Nieuw middel op de drugsmarkt: is bezit van apaa strafbaar?

11 augustus DEN BOSCH - Apaa. Het is een nieuw middel op de drugsmarkt. Het Openbaar Ministerie stelt het middel graag strafbaar en droeg daarom vrijdagochtend een zaak aan bij de rechtbank in Den Bosch. Die zal als eerste moeten beslissen of bezit van apaa strafbaar is.