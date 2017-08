Kempervennen krijgt nieuwe koepel voor het zwembad, park vier weken dicht

WESTERHOVEN - Als in het weekeinde van 2 en 3 september vakantiegangers recreatiepark Kempervennen in Westerhoven verlaten, doet zich iets ongewoons voor: er komen geen nieuwe voor terug. Tenminste, niet meteen. Vanaf maandag 4 september gaat het park namelijk voor vier weken dicht.

Toch zal het er niet stil zijn. In die weken wordt de grote koepel van het zwembad ingrijpend gerenoveerd. ,,De koepel is van 1983", zegt Inge Zwaagman, algemeen manager. ,,Door de jaren heen is er onderhoud aan verricht, maar na 34 jaar moet je een keer vervangen. Het dak gaat er af."

Daarnaast wordt al het tegelwerk van het zwembad, dat 900 vierkante meter groot is, vervangen. De glijbaan komt in de nieuwe constructie weer terug. De investering komt op circa drie miljoen euro.

Open koepel

Het oude dak van de koepel is zwart. Dat wordt straks wit. Bovendien wordt het oppervlak dat licht doorlaat, veel groter. ,,Als je op een stoel ligt, kijk je dadelijk tegen een grote witte en open koepel. Dat lijkt ons erg mooi."

De nieuwe ruiten in de koepel zijn niet van glas, maar van kunststof (polycarbonaat). ,,Het is stevig en isoleert goed", weet ze. Omdat het park dan toch dicht is, worden er honderd bungalows geschilderd.

Verder heeft Kempervennen voor dezelfde periode plannen om de bossen uit te dunnen. ,,Het park is 150 hectare, waarvan negentig hectare bos. Het uitdunnen doen we voor een deel zelf. We hebben een eigen groendienst." Kempervennen maakt deel uit van Center Parcs, dat een eigen bioloog in dienst heeft . Die geeft advies.

Sluiten

Het komt zelden voor dat het park compleet sluit. ,,Acht jaar geleden hebben we dat ook eens gedaan. Dat was voor een kortere periode." Het was geen overweging om tijdens de werkzaamheden open te blijven, zegt ze. ,,Zonder zwembad ben je geen park, vinden wij. Onze gasten liggen dagelijks in het zwembad, dat is een van de sterke punten."

De tegelzetters komen rond 27 september, als de koepel klaar is. ,,Je hebt daarna nog een zekere droogtijd voor de tegels. Wij gaan ervan uit op 2 oktober weer open te gaan", besluit Zwaagman. ,,Het zal voor ons vreemd zijn dat we niemand te gast hebben in die weken."