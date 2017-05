Kettingbotsing met 4 trucks en 2 auto's op A58 bij Ulvenhout, verkeer omgeleid

Kwade geesten zijn voor bisschop De Korte onderdeel van het geloof

12 mei EINDHOVEN - Het antwoord komt met een kleine aarzeling. Eigenlijk is bisschop Gerard de Korte deze vrijdagmiddag uitgenodigd om in de Eindhovense Sint Petruskerk te praten over de overeenkomsten en verschillen tussen de islam en het christendom. De vraag over wat híj er nu van vindt dat de nieuwe pastoor van Veldhoven Frank As openlijk uitkomt voor zijn nevenfunctie als exorcist hoort er niet helemaal thuis.