Kiezen of delen voor Wesley Sneijder

Wesley Sneijder zit clubloos thuis, een maand voor de cruciale interland tegen Frankrijk in Parijs. De recordinternational staat op een ingewikkeld kruispunt in de winter van zijn loopbaan – en enige haast is geboden. De dilemma’s van Sneijder op een rij.

Door Sjoerd Mossou

Als het aan 'de liefhebber' Wesley Sneijder had gelegen, had hij vanavond met FC Utrecht tegen Lech Poznan gespeeld in de Galgenwaard. Of desnoods volgende week op bezoek bij ADO Den Haag.



De 131-voudig international zag het idee wel zitten: een half jaar spelen voor de club uit zijn geboortestad, desnoods voor een relatieve habbekrats, om vervolgens vanaf begin 2018 in de Major League Soccer te gaan spelen, voor Los Angeles FC, dat serieuze interesse heeft. De Amerikaanse competitie start pas in de Europese winter.



Maar zo simpel werkt de realiteit niet, zo leert een rondgang langs ingewijden. Zo vond FC Utrecht-trainer Erik ten Hag het geen goed plan: zijn gehele elftal voor zo’n vier maanden aanpassen aan Sneijder, deels ten koste van andere spelers in zijn selectie.



Natuurlijk heeft de FC Utrecht-coach er dolgraag een voetballer van Sneijders kaliber bij, maar dan wel voor minimaal één, liefst twee jaar. Dat idee bleek financieel volstrekt onhaalbaar, zo bleek al snel.



Zijn oude club Ajax gaf bij Sneijders management eerder al aan geen interesse te hebben, ook omdat de Amsterdammers routinier Klaas-Jan Huntelaar al terughaalden. De selectie van trainer Marcel Keizer heeft bovendien geen tekort aan middenvelders, en ook in Amsterdam stonden ze niet te springen bij het idee van een overbruggingsperiode van een half jaar.



Kortom: zelfs voor een transfervrije voetballer met de status van Sneijder staan de interessante clubs niet direct in de rij. Sterker, de nabije toekomst van de voetballer telt nogal wat dilemma’s.

1. Oranje

Neem alleen al het Nederlands elftal. Sneijder is nu twee weken transfervrij, nadat na lang gesteggel zijn contract bij Galatasaray is ontbonden. Sindsdien traint hij individueel in Nederland, maar op 31 augustus speelt Oranje al zijn cruciale interland tegen Frankrijk in Parijs, op weg naar het WK in Rusland. Haast is daarom geboden, zowel voor Oranje als voor Sneijder zelf. De voetballer heeft domweg spelritme nodig om van waarde te zijn.

Sneijder (33) heeft een groot hart voor Oranje en wil nog dolgraag een WK meemaken. Ook daarom zou hij nu het liefst een ‘sportieve’ keuze maken. De middenvelder beseft dat hij eigenlijk in Europa moet spelen om serieus in beeld te blijven bij Dick Advocaat. De bondscoach is daar in onderlinge gesprekken ook helder over geweest.

Tegelijk is dat nogal een risico. Stel dat Oranje eind augustus met 3-0 van Frankrijk verliest en het WK kan vergeten. Dan heeft Sneijder zijn toekomst - gechargeerd gesteld - laten afhangen van één interland.



2. Vuur

Sneijder kent zichzelf zo onderhand: om optimaal te kunnen presteren, moet hij een tastbaar doel voor ogen hebben. Een prikkel. Het WK met Oranje is er zo een, maar ook op clubniveau moet er wat te winnen zijn. Achteloos mee hobbelen is niks voor de eerzuchtige voetballer. Het vuurtje moet branden.



China ziet Sneijder daarom totaal niet zitten, het Midden-Oosten voorlopig ook niet. Amerika op zich wél, maar dan wel in combinatie met een aantrekkelijke overbruggingsperiode, zodat hij tot de zomer van 2018 op acceptabel niveau kan blijven spelen. De ideale oplossing is echter een andere: ‘gewoon’ nog een tweejarig contract in een grote competitie, bij een mooie club in de subtop.



3. Grijze middenmoot

Maar dat is nu net het probleem: de clubs die tot nu toe interesse tonen, vallen in de categorie ‘grijze middenmoot’ van Europa. Die spelen op geen enkel vlak serieus om de prijzen. FC Utrecht doet dat ook niet, maar met die club voelt Sneijder tenminste nog een warme bloedband.

Veelzeggend voorbeeld: Bologna meldde zich onder meer bij de voetballer, een club die niet eens Europees voetbal speelt, en die daar ook komend seizoen niet snel voor in aanmerking zal komen. En zo zijn er nog een handvol van dergelijke clubs: serieus geïnteresseerd, maar geen van alle ideaal.



De Serie A zou een goede competitie zijn voor Sneijder, maar subtopclubs zoals Lazio, AS Roma of Fiorentina geven geen sjoege. Sampdoria weer wél, maar dan alleen voor één jaar, tegen een salaris dat een kwart bedraagt van wat hij bij Galatasaray verdiende.



Op zich geen ramp, maar Sneijder loopt daarmee wel het risico dat de optie ‘Amerika’ alsnog wegvalt, en komende zomer zit de voetballer dan opnieuw in onzekerheid. Juist daarom wil Sneijder het liefst ergens voor twee jaar tekenen.

4. Geld

Het financiële verhaal is er één op zichzelf. Sneijder heeft bij Inter en daarna Galatasaray fantastisch verdiend, in Turkije zelfs zo’n vijf miljoen netto per jaar, maar hij is geen type dat al het geld braaf op een spaarrekening zet, wachtend op de rente. De Utrechter geniet van de mooie dingen in het leven, en hij laat zijn omgeving graag meedelen bovendien.

Daarnaast heeft Sneijder met zijn 33 jaar – hoe gek dat misschien ook klinkt – nog maar een paar jaar om een zorgeloze toekomst veilig te stellen voor zichzelf en zijn familie.

Sneijder is geen geldwolf, dat bleek wel toen hij zijn miljoenencontract bij Galatasaray liet ontbinden, en toen de gedachte aan FC Utrecht begon te kriebelen. Het liefst zou hij ergens gewoon vrolijk gaan voetballen, maar zijn begeleiders wijzen hem ook op de zakelijke belangen: realiseer je wel dat een carrière eindig is. Spoel niet zomaar een zak vol miljoenen door de spreekwoordelijke plee.



5. Imago

Dat Sneijder nu transfervrij is, biedt hem op zichzelf maximale vrijheid. Tegelijk kunnen clubs het als een slecht signaal opvatten: waarom zou Galatasaray een speler zomaar laten vertrekken, ondanks een doorlopend contract tot medio 2018? Heeft Sneijder het beste gehad? Is hij straks, na weken van slechts individuele training, nog wel snel genoeg topfit te krijgen? Is hij, na een eerder gedwongen vertrek bij Inter, misschien een lastige jongen?



De achtergronden liggen genuanceerder. Zijn vertrek bij Gala is eerder een politiek verhaal dan een sportief verhaal. Sneijder speelde het afgelopen seizoen zelfs uitstekend bij Galatasaray en is altijd een volwaardige Oranje-international gebleven. ,,De beste speler van Turkije’’, zo noemde Advocaat hem onlangs nog – en veel aanhangers van de Turkse club zijn ontstemd over het vertrek van de publiekslieveling.



Maar de tijd dat grote clubs uit zichzelf naar Sneijder belden, is toch echt voorbij. Zijn zaakwaarnemer Guido Albers zal actief de boer op moeten met hem, om liefst binnen nu en twee weken een club te vinden die gevoelsmatig, sportief én financieel tot de verbeelding spreekt. De kans is echter groot dat Sneijder minimaal één van die drie criteria moet afzwakken. Tenzij zich een onverwacht gouden kans aandient, wordt het kiezen of delen.