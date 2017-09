Kind ziet hoe ouders drugs dealen vanuit auto in Brabant

Peuter aangereden op Tongelrestraat in Eindhoven, trauma-arts springt te hulp

2 september EINDHOVEN - Op de Tongelrestraat in Eindhoven is zaterdagmorgen een peuter aangereden. Het stak plotseling de weg over, waarna een naderende automobiliste de jongen niet meer kon ontwijken. Het slachtoffer werd met een ambulance naar het nabijgelegen Floraplein gebracht, waar net een traumahelikopter was geland.