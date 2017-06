Kindje (4) hardhandig met hoofd tegen stang geslagen in Eindhovense bus

Spaanse un­der­co­ver­agen­ten betrokken bij cocaïnedeal Baarle-Nassau

29 juni DEN BOSCH/BAARLE-NASSAU - Vier verdachten van een drugszaak in Baarle-Nassau mogen de rechtszaak in vrijheid afwachten. De rechtbank in Den Bosch besloot donderdagmiddag dat het kwartet niet langer in voorarrest hoeft te blijven zitten.