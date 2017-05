Klaas Otto tijdens rechtszaak: 'Ik ben ontkomen aan liquidatie in Etten-Leur'

BREDA / BERGEN OP ZOOM / ETTEN-LEUR - Ook Klaas Otto vertelt zelf dinsdag tijdens een rechtszaak in Breda dat hij is ontkomen aan een liquidatie toen hij tijdens zijn kortstondige vrijheid een bezoek bracht aan de schoonvader van zijn zoon op het woonwagenkamp in Etten Leur, Piet S. Twee weken geleden vertelde Otto's advocaat het verhaal over de liquidatie al aan de krant.

Hij zegt dat hij door S. in een valstrik is gelokt, bedoeld om hem wat aan te doen. Hij voert dat aan als een van de redenen waarom hij alsnog voorlopig op vrije voeten zou moeten worden gesteld. Bovendien stelt hij dat zijn familie door alle onderzoek onder ontzettend grote druk staat. ,,Mijn gezin gaat hier helemaal kapot aan", stelt Otto.

Tijdens het geruchtmakende bezoek in februari ontmoette de ex-generaal van No Surrender zijn rechterhand en medeverdachte Janus de V. Die ontmoeting was uiteindelijk de reden waarom Otto drie dagen na zijn tijdelijke vrijlating weer werd opgepakt. Hij had daarmee namelijk de voorwaarden voor zijn tijdelijke vrijlating overschreden.

Schoonvader

De schoonvader, Piet S., had Otto gevraagd naar zijn woonwagen te komen. Volgens Otto was dat een list en zou S. het voornemen hebben gehad om hem wat aan te laten doen. Zijn advocaat Louis de Leon: ,,Toen Otto het kamp binnenreed via de achteringang, stond daar een auto met daarin twee mannen met een capuchon en dat is op zijn minst verdacht."

Hij vindt het hoogst opmerkelijk dat S. tevoren had gevraagd met wat voor auto Otto naar Etten-Leur zou komen. Dat zou aanvankelijk de rode Fiat van zijn vrouw zijn, maar Otto kwam in een witte Mercedes, omdat hij met zijn zoon meereed.

Gelokt

Otto heeft het gevoel dat hij bewust naar Etten-Leur is gelokt. Als hij zijn rechterhand Janus de V. had willen ontmoeten, was het wel een ingewikkelde weg om dat te doen in Etten-Leur, stelt zijn advocaat. Otto voert tijdens de zitting die nu gaande is, dat Piet S. geen lieverdje is: ,,Een paar dagen later werd hij aangehouden na een poging tot inbraak bij mijn tante, drie woonwagens verder dan die van mij. En nu zit hij vast voor wapenbezit ."