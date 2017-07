Klopjacht op dader dodelijk gezinsdrama: zwangere vriendin doodgestoken

De woordvoerder van de politie ontkent dat sprake zou zijn van een vuurwapengevaarlijke situatie. De verdachte is de man die gisteravond in Lopik zijn zwangere vriendin doodstak. Na het familiedrama wist de verdachte te ontkomen. De politie zegt aanwijzingen te hebben dat de man in Linschoten is. De zoekactie concentreert zich op Huis te Linschoten en omgeving. Er zijn wegen afgezet in de omgeving van het zoekgebied.