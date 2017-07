Klopjacht op drie mannen na gewapende beroving, agente gewond

Volgens getuigen ter plaatse zouden de mannen zich schuilhouden tussen de parkeerplaats Bastion en de naastgelegen fabriek Givaudan Nederland.



Volgens politiewoordvoerder Bernard Jens hadden de drie mannen een afspraak met een andere man op de Astronaut op industrieterrein Calveen in Amersfoort.



Afspraak

De mannen en het slachtoffer hadden een afspraak om iets te verkopen, maar tijdens de afspraak liep het echter uit de hand. Een van de drie mannen zou het slachtoffer met een vermoedelijk vuurwapen hebben bedreigd. Het drietal ging er met de auto vandoor en werd door de agenten die langs de snelweg stonden te posten gesignaleerd op de A1. De agenten gingen in de achtervolging. Die eindigde bij de parkeerplaats Bastion langs de A1 ter hoogte van Naarden. Daar zouden volgens een agent ter plaatse de drie verdachten uit zijn gestapt en gevlucht en is de auto ervandoor gegaan. Volgens een twitteraar reed een politiewagen tijdens de achtervolging tegen het verkeer in.



Een agente is bij de achtervolging gewond geraakt aan haar arm en beide handen. De vrouw is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



Zoektocht

Agenten met kogelwerende vesten en honden zijn op dit moment met zo'n tien politievoertuigen op zoek naar de vuurwapengevaarlijke mannen. Boven het gebied vliegt een politiehelicopter die assisteert bij de zoektocht. Ook zijn er brandweermannen met een hoogwerker aanwezig om te kijken of een van de drie mannen in het water is gesprongen. De nabije omgeving van de parkeerplaats is afgezet.