Kluizenaar Ayreon uit Oudenbosch verovert de wereld met hitalbum: 'Ik ben absoluut geen genie'

Arjen Lucassen, zoals de burgerlijke stand hem kent, moet even uit zijn fantasiewereld. De 57-jarige multi-instrumentalist en zanger staat in één klap bovenaan de Nederlandse album top 100. Verjaagt de immens populaire Ed Sheeran van de eerste plaats. Hoort van zijn platenmaatschappij Mascot dat The Source ook in Duitsland en de Scandinavische landen verkoopt als een tierelier, dat andere landen volgen.

,,Mascot is lyrisch. Het gaat ongelooflijk goed. En die zijn met Joe Bonamassa toch wel wat gewend", vertelt Lucassen in de Oudenbossche studio, naast de woning die hij deelt met zijn Amerikaanse vriendin Lori. ,,Ongelooflijk. Eindelijk nummer één. Ik was er als Ayreon in 2008 met mijn album 01011001 dichtbij, maar toen gooide Amy Winehouse roet in het eten. En nu versla ik zomaar Ed Sheeran. Sheeran! Idool van deze tijd"

Hij is er wat beduusd onder. Want hoewel de geboren Hagenaar sinds 1979 al bijna dertig vaak prachtige platen maakt, solo en in de heavy-metalband Bodine en tussen de hardrockers van Vengeance, is Lucassen buitengewoon bescheiden. Ook al verkoopt hij over de hele wereld, ook al heeft zijn Facebookpagina Ayreon bijna tweehonderdduizend volgers, ook al noemen kenners hem 'een genie' of 'de Mozart van deze tijd'.

Geen genie, wel saai

Volledig scherm Rock-componist Arjen Lucassen (57) uit Oudenbosch verdringt als Ayreon met The Source zelfs Ed Sheeran van de eerste plaats in Album Top 100. © Lori Linstrudt ,,Ik ben absoluut geen genie. Thijs van Leer, die ik wel eens vraag mee te doen, da's een genie. Eigenlijk ben ik zelfs geen echt goede gitarist of muzikant. Maar ik kan wel wat maken en weet wat het grote geheel moet worden. Dat is mijn kracht."



Aan de Oudenbossche Zoutlaan heeft Arjen zijn eigen studio in de omgebouwde garage, waar hij 365 dagen per jaar is te vinden. Geen vakanties, geen uitstapjes. Buitengewoon saai, keihard voor zichzelf, zegt de perfectionist. ,,Ik ben enorm onzeker, verplicht mijzelf om te blijven pielen, om eindeloos in mijn eentje te blijven schaven aan dat werk."



Dus is het ritme van de muzikant elke dag eender: ,,Wakker om zes uur, knuffelen met Lori, e-mails wegwerken, ontbijten om acht uur, om negen uur achter de computer voor zakelijke dingen, hier in het dorp bij de Albert Heijn wat boodschappen doen en dan om twaalf uur de studio in. Als het lekker gaat, en ik inspiratie heb, tot laat in de avond. Zoiets. Tussendoor ga ik wel even joggen. Voor andere dingen heb ik geen tijd. Ik koop geen kleren, lees geen krant, kijk geen televisie... Maak alleen muziek."

Gewoon werk

Aan zijn project The Source heeft Ayreon een jaar gesleuteld. Bij tijd en wijle liet hij muzikanten overkomen uit alle hoeken van de wereld. ,,Dan geef ik noodgedwongen mijn kluizenaarsbestaan even op. Ik haal ze van Schiphol, breng ze onder in hotel De Zellebergen, ze doen wat ik graag wil en ze gaan weer weg. Het is gewoon werk eigenlijk."

En zo gaat het in feite al jaren voor de man die Brabander werd via de van oorsprong Waalwijkse band Vengeance. De man die solo ging als Anthony en in de jaren negentig - toen hij nog in Rijsbergen woonde - al transformeerde tot Ayreon, maar ondertussen ook projecten deed onder namen als Star One, Guilt Machine en The Gentle Storm.

,,Zo'n periode slokt mij helemaal op. Ieder album is op dat moment het belangrijkste dat bestaat. Van verhaallijn tot uitvoering. Tekst, beeld, muziek: het is altijd een compleet kunstwerk op zich. En altijd over de top. Heerlijk. Ik maak mijn eigen sciencefiction. Het is de perfecte ontsnapping uit de dagelijkse wereld van iedereen."

Concerten

Volledig scherm Een album van Arjen Lucassen is nooit zomaar een album. Fans krijgen er zijn fantastie-wereld bij, in een boek of op dvd. The Source is zelfs in verschillende versies te koop, waarbij kopers ook kunnen kiezen voor instrumentale versies of het Ayreon-album op vinyl. © Lori Linstrudt Toch zal Arjen nu de deur uit moeten. Vanwege het succes, omdat mensen Ayreon mee willen maken. Bij hoge uitzondering geeft Lucassen in september drie concerten.



In Tilburg, 013. Niet te ver weg. Al een jaar geleden vlogen de in totaal 9.000 kaartjes in enkele uren weg. Hij zal er aan moeten geloven. ,,Het is eigenlijk niet mijn ding, zo'n podium, al die mensen. Maar ik kan er nu een hoop tijd en geld in steken. Zestien zangers alleen al.



Natuurlijk, het brengt ook een klauw op. Voor het geld doe ik het echter niet. Joh, ik verdien genoeg aan mijn platen-licensies, aan al die charts over de hele wereld. Maar het wordt tijd dat deze kluizenaar zich weer eens laat zien en uit zijn hol kruipt."