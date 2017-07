Koeienboeren naar rechter om slacht te voorkomen

Waterschap De Dommel: Ont­trek­kings­ver­bod op­per­vlak­te­wa­ter voor vier beken opgeheven

25 juli MOERGESTEL/OISTERWIJK/ESCH/HELVOIRT - Het onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater in de regio is voor een viertal beken opgeheven. Het verbod werd ingesteld omdat het erop leek dat het deze zomer heel droog zou worden. Door een tekort aan water zouden dieren en planten in gevaar komen.