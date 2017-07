Koen (21) na ernstige mishandeling bierglas: 'Het komt nooit meer helemaal goed met mijn oog'

MAASTRICHT - Afgelopen weekend kreeg de 21-jarige TU/e-student Koen, tijdens een studentenfeestje, een glas in zijn gezicht gesmeten. De kans bestaat dat Koen het licht in zijn rechteroog gaat verliezen. Koen: "Helemaal goed komt het in elk geval nooit meer." Het onderzoek door de politie loopt, aanhoudingen zijn nog niet verricht.

Was het een fles of toch een groot glas, dat afgelopen weekend keihard in zijn gezicht werd gegooid? De Eindhovense TU/e-student Koen weet het niet. "Het gebeurde in een split second", vertelt hij in het UMC in Maastricht, waar hij zaterdag geopereerd is. "Ik zag ineens een groot object op mijn gezicht af komen. Ik voelde een pijnscheut en vervolgens spoot het bloed uit mijn hoofd. Nee, ik weet niet precies wie het gedaan heeft. Daarvoor ging het allemaal veel te snel. Ik had niet eens de tijd om mijn ogen te sluiten."

Liggend in zijn ziekenhuisbed vertelt Koen hoe die vrijdagmiddag het barbecuefeestje van start ging. Het was heel lang heel gezellig. Er werd gegeten en gedronken, maar niet overmatig, zegt Koen. "Het was gewoon een heerlijk, zomers feestje."

Scherven op de grond

Het bleef gezellig, totdat er rond middernacht glasgerinkel klonk. "Een groepje van vijf - uitgenodigd door een huisgenoot van me - stond serviesgoed te slopen. Er lag een hoop scherven op de grond. Ik heb die jongens erop aangesproken en gezegd dat als het nog een keer zou gebeuren, ze konden vertrekken. Er werd wat lacherig gereageerd. 'Komt goed', zeiden ze."

Maar het kwam niet goed. Twee minuten later was het opnieuw raak. Koen: "Ik zag hoe één persoon een glas op de grond gooide. Ik stapte er op af, wilde de dader naar buiten zetten en heb hem daarbij vastgepakt." In de keuken liep het uit de hand. Enkele vrienden van de ongewenste gast bemoeiden zich ermee en Koen werd tegen de muur geduwd. Even later kreeg hij het glas in zijn gezicht gegooid.

Ambulance

Koen werd direct per ambulance - die was er gelukkig snel - naar het ziekenhuis overgebracht en later die nacht overgeplaatst naar Maastricht. Daar is hij zaterdagochtend geopereerd, twee uur lang.

Volgens de student en zijn ouders moet hij er rekening mee houden dat hij uiteindelijk blind raakt aan een oog. "Daar wil ik op dit moment niet aan denken, hoewel het wel door mijn hoofd spookt. Hoe dan ook houd ik er altijd een oogbeschadiging aan over. Het glas is dwars door het hoornvlies gesneden. De grootste zorg is nu dat er een infectie op kan treden."

Koffer al gepakt

Of het gevolgen heeft voor zijn studie, weet de vierdejaars student nog niet. In elk geval loopt hij nu wel een zes weken durend verblijf in Mexico en de VS mis. "We zouden daar een onderzoeksproject gaan doen. Ik had mijn spullen al gepakt. Alles stond klaar, de reis was ook al betaald." Maar zondag is de groep vertrokken, zonder Koen.

De TU/e heeft maandag Koen toegezegd hem alle steun te verlenen bij het vervolg van zijn studie.