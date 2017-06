Komende dagen slecht weer, dus veel files. Hoe zit dat eigenlijk?

De komende dagen is er slecht weer op komst en dat betekent filerijden in de regen. Waarom staan we vaker vast in het verkeer bij neerslag? En waarom vertrekken mensen niet gewoon wat vroeger als ze weten dat er regen op komst is? Vijf vragen over files en te laat komen bij slecht weer.

1. Waarom staan we eerder in de file als het regent?

Het klopt dat het verkeer vaker vaststaat bij slecht weer, aldus Patrick Potgraven van de Verkeersinformatiedienst (VID). ,,We rijden in Nederland in het algemeen heel dicht op elkaar. Vanuit het perspectief van de doorstroming is dat fijn. Want hoe dichter we op elkaar rijden, hoe meer auto's er op de weg kunnen.’’ Verandert het weer, dan passen we ons gedrag daar op aan. De remweg neemt toe en het zicht neemt af. ,,Veel automobilisten nemen dan meer afstand. Gelukkig maar. Dat betekent wel dat er minder auto's op de weg kunnen en er dus meer files ontstaan.’’

2. Gebeuren er meer ongelukken als het regent?

Ja, blijkt uit onderzoek. Volgens de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) is het risico op een ongeval twee keer zo groot wanneer het regent, dan bij 'normaal weer'. Waarschijnlijk is dat risico bij mist, sterke wind of sneeuw nog veel groter denkt de SWOV, maar regen komt simpelweg vaker voor. Daardoor gebeuren er ongeveer vier keer zo veel ongelukken.

3. Waarom komen we te laat bij slecht weer?

We staan eerder in de file, dus we lopen sneller vertraging op. En dat regenpak aantrekken of een ander vervoersmiddel kiezen, kost ook tijd. Waarom zetten we de wekker dan niet een kwartiertje eerder? Gedragspsycholoog Harm Veling denkt dat dit kan komen doordat we optimistische wezens zijn. ,,We hebben de neiging om te denken dat zaken minder tijd kosten dan eigenlijk het geval is’’, aldus Veling. Bovendien zijn we gewoontedieren. ,,We zien misschien dat het morgen gaat regenen en passen ons gedrag daar vervolgens niet op aan.’’

4. Is dat te veranderen?



Het is volgens de gedragspsycholoog zaak dat iets geks ons op het juiste moment herinnert aan ons doel om eerder te vertrekken. Omdat we gewoontedieren zijn, volstaat een simpel voornemen niet. ,,In de ochtend hebben we dan namelijk weer andere prioriteiten, zoals eten. Daardoor verschuift de intentie om eerder te vertrekken naar de achtergrond. Maar als je bijvoorbeeld iets geks in je slaapkamer zet, bijvoorbeeld een roze beertje, dan word je er echt goed aan herinnerd dat je die planning moet aanpassen.’’

5. Waar staan we het langst in de file?



Waar we vooral met regen weg moeten blijven, is niet bekend. Maar TomTom, het bedrijf van de navigatiesystemen, brengt wel jaarlijks in kaart waar we lang in de file staan. Nijmegen eindigde vorig jaar op een zesde plek van de belangrijkste filesteden van Nederland. Een automobilist deed er in onze stad in de spits zo'n tien minuten langer over bij een ritje van ongeveer een half uur. Die extra reistijd is overigens al jaren hetzelfde. Arnhem staat op de zevende plek. Vooral Velperbroek, het kruispunt IJsseloordweg/Lange Water en het einde van de A325 zijn knelpunten.