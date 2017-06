Komt er in Brabant een 'nieuwe Lowlands'?

ZUNDERT/BREDA - Een tweedaags festival dat een combinatie is van Lowlands en Zwarte Cross, maar dan in de regio Breda. Dat is een tweetal creatieve bedrijven uit Breda aan het organiseren. De generale repetitie is deze zomer op een weiland bij Café Stuivezand in Zundert.

Scootmobiel racen

Hangen voor de caravan met een blik Schultenbräu in de hand. Een eenvoudig en zorgeloos bestaan voor het 'trailer trash' van Trailer Fest. De bewoners delen een passie voor feesten, frikandellen speciaal eten en scootmobiel racen.

Bredanaars Billy Zomerdijk van Zomerdijk producties en Tijn Kapteijns van Kairos Events creëren de setting van Trailer Fest al op de festivals Dream Village en Ploegendienst. Dat is uitgegroeid tot een volledig 'dorp' op het festivalterrein. Maar nu willen ze een 'eigen' festival voor 2.000 man organiseren in de regio Breda. "We wilden dat eigenlijk deze zomer al organiseren op een weiland bij Café Stuivezand, maar dat viel niet binnen het beleid van de gemeente Zundert", vertelt Zomerdijk die ook programmeur is bij De Graanbeurs in Breda.

Dat was een domper voor Zomerdijk en Kapteijns (organisator van onder andere Ploegendienst en Club Tropicana), maar daardoor hebben ze wel meer tijd om hun concept uit te werken. "Nu doen we op 12 augustus een generale repetitie van één dag bij Café Stuivezand. Het is een privé feest voor genodigden om ervaring op te doen voor volgend jaar", aldus Zomerdijk.

Camping met festival

Het concept is eigenlijk een bot festival voor stadsmensen. "De muziek is heel wisselend. Van hiphop tot house en van tekno tot carnavalsmuziek. We willen ook een battle voor carnavalsbands houden." Andere activiteiten zullen onder andere een frikandel speciaal eetwedstrijd en scootmobiel race zijn.

Uit eigen ervaring weet Zomerdijk dat het op de festival camping vaak erg gezellig kan zijn. "Daarom is Trailer Fest geen festival met een camping maar een camping met een festival. Dit jaar creëren we het op kleine schaal zodat we een indruk krijgen wat we volgend jaar kunnen verwachten."

De locatie voor volgend jaar is nog niet bekend. EYE4Dance, organisator van onder andere Dream Village en Daylight, helpt de organisatoren van Trailer Fest hierbij. "EYE4dance heeft de contacten met de gemeente Breda en is aan het praten over een locatie voor volgend jaar." Want in de regio Breda is volgens Zomerdijk wel de wens: "Een vuig festival voor een open-minded doelgroep."