Kwade geesten zijn voor bisschop De Korte onderdeel van het geloof

EINDHOVEN - Het antwoord komt met een kleine aarzeling. Eigenlijk is bisschop Gerard de Korte deze vrijdagmiddag uitgenodigd om in de Eindhovense Sint Petruskerk te praten over de overeenkomsten en verschillen tussen de islam en het christendom. De vraag over wat híj er nu van vindt dat de nieuwe pastoor van Veldhoven Frank As openlijk uitkomt voor zijn nevenfunctie als exorcist hoort er niet helemaal thuis.

Zojuist heeft hij voor circa honderd mensen - onder wie Brabantse CDA-prominenten als burgemeester Marga Vermue van Cranendonck en Kamerlid Mustafa Amhaouch uit Helden - een verhaal afgestoken met wetenswaardigheden over de beide geloven door de eeuwen heen. Van de kruistochten in de vroege Middeleeuwen en de herovering van Jeruzalem door de moslims tot en met het huidige moslimgeweld na 11 september 2001 en het anti-moslimsentiment in Nederland.

Hij heeft het gehad over de theologische overeenkomsten tussen beide godsdiensten: dat ook de Koran grote figuren uit de Bijbel zoals Jezus (Isa) en Mozes (Musa) erkent bijvoorbeeld. Maar hij heeft ook uitgelegd dat er grote verschillen zijn. ,,Het hart van het christendom en het Nieuwe Testament wordt door de islam ontkend. Moslims geloven niet dat God in Christus leefde of dat Jezus is gekruisigd."

De discussieleider wil al bijna de microfoon aan een andere vraagsteller geven om over het onderwerp heen te stappen, als de bisschop na een korte stilte zegt: ,,Ik wil er best wat over kwijt. Het leeft wel ontzettend." De uitspraken die Frank As vorige week deed in het ED deed zorgden voor nogal wat beroering in Veldhoven. De uit Sint-Michielsgestel naar Veldhoven vertrekkende pastoor zou de duivel tijdens exorcisme geregeld zien wegsmelten in het wijwater. Zelfs voor menig parochiaan kwam het nieuws over het bestaan van exorcisten in de katholieke kerk als een verrassing.

Bezetenheid

Maar wat De Korte betreft is exorcisme geen verschijnsel uit de Middeleeuwen, dat sinds Paus Franciscus plots is opgeleefd binnen de Katholieke Kerk. ,,Elk bisdom heeft een exorcist. Dat is altijd zo geweest. In het christelijke geloof bestaan zowel Gods geest als kwade geesten. We gaan ervan uit dat een mens door een boze geest bezeten kan zijn. Je moet exorcisme alleen niet willen uitspelen tegen psychiatrie. Bezetenheid moet worden onderscheiden van een psychische ziekte. En het is nuttig om een goede diagnose te stellen."

Volgens De Korte raadpleegt As wel degelijk artsen en psychiaters. ,,Alleen is soms geen sprake van een psychiatrische ziekte, maar bezetenheid. Als As, die zelf ook een artsenopleiding heeft gevolgd, dat wat sterker had benadrukt, was er mogelijk niet zoveel commotie ontstaan."

De Bossche bisschop refereert naar een documentaire die hij onlangs heeft gezien over de SS in Wit-Rusland. ,,Honderden dorpen werden uitgeroeid. Ik zeg dit met enige aarzeling, want het is altijd míjn interpretatie. Maar ik vraag me af: het nationaal-socialisme onder Adolf Hitler, was dat alleen maar boosheid in de mens of zat er een kwade macht achter?"