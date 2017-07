Laatste zomer voor recreanten op Fort Oranje

Enkele tientallen recreanten die soms al vele jaren een staanplaats huren op de omstreden camping, kregen dinsdagochtend te horen dat er geen weg terug is. Op het gemeentehuis legde burgemeester Leny Poppe-de Looff uit dat haar gemeente vasthoudt aan definitieve sluiting van Fort Oranje van de omstreden eigenaar Cees Engel en wat dat voor hen betekent. Hun seizoen eindigt half september.

Recreanten krijgen tot 1 oktober de tijd caravans of andere eigendommen elders onder te brengen.

De voorbije twee dagen is ook gesproken met ongeveer 55 gezinnen met kinderen die op Fort Oranje huizen en een zogeheten 'zorgvraag' hebben. Het betreft gezinnen met kinderen die in Rijsbergen of Effen naar de basisschool gaan of bijzonder onderwijs volgen in Breda.

,,Vanwege de kinderen willen we daar toch eerst haast mee maken", meldt Louise Schneider, woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Het betreft huurders én eigenaren van caravans en standplaatsen die vanwege hun gezondheid of de extra zorg die hun kinderen nodig hebben in deze fase voorrang krijgen. Diverse hulpverlenende instanties werken mee aan een aanpak per gezin.