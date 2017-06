Lau en Mariet Manders jaar na helse hagelstorm terug in hun boerderij

SOMEREN - Door het plafond van de serre kwam zoveel water naar binnen, dat Lau en Mariet Manders ter plekke konden douchen. Inmiddels zit er een fonkelnieuw plafond in en zijn doorweekte meubels vervangen. In de woonkamer van de boerderij aan De Hoof in Someren zijn geen vochtvlekken meer op de muren te zien, maar verse lagen sierstucwerk.

Het allerbelangrijkste: het door hagelstenen geteisterde dak is compleet vervangen. Het Somerens echtpaar is een klein jaar na de verwoestende hagelstorm van 23 juni 2016 eindelijk terug op het vertrouwde nest. ,,We zijn sinds enkele weken weer thuis en kunnen verder met ons leven.”

Het enige wat in de boerderij nog herinnert aan de storm met ijsballen en overtollige regenval is de deur naar de keuken. Die is door al het vocht in huis kromgetrokken en klemt daardoor nogal. Dat zijn echter zorgen voor later.

Opluchting

De 83-jarige Lau en en Mariet (81) zijn erg opgelucht dat ze weer wonen in hun vertrouwde huis. Het pand waar Lau geboren is en in dezelfde kamer nog steeds slaapt. Door de hagel werden ze in de zomer van vorig jaar enkele weken verdreven naar een camping en familieleden. Na ruim een maand werd een noodunit in de tuin geplaatst, zodat ze toch in hun vertrouwde omgeving konden blijven.

Lau en Mariet Manders in hun opgeknapte boerderij in SOmeren

Vooral in koudere dagen was het daar behelpen, geeft Lau Manders aan. Een inderhaast aangelegde waterleiding raakte tot drie keer toe bevroren. In de tijdelijke woning was het daarentegen altijd lekker warm. Dagelijks volgden ze de vorderingen van de renovatie. Lau: ,,Ik heb vaak gedacht dat het niet goed zou komen. Telkens heeft Mariet gezegd dat het zeker goed zou komen. Zij heeft me er doorheen geholpen.”

Nadat het herstelwerk was afgerond, konden Lau en Mariet aan de slag met het aankleden van het huis. Ze wilden graag veel familiefoto’s aan de muur hangen. Door de waterschade zijn echter vele kostbare kiekjes verloren gegaan. Inmiddels is via familieleden toch weer het nodige beeldmateriaal boven tafel gekomen. De (achter)kleinkinderen prijken daardoor weer prominent op de schouw.

Pijnlijk

,,Het verlies van die foto’s deed me meer pijn dan al die kapotte spullen in huis. Dat is allemaal vervangbaar. Er zijn ook veel lampjes en schilderijen kapot gegaan tijdens de storm, maar dat soort kleine dingen hebben we niet eens opgegeven aan de verzekering”, zegt Mariet.

Het merendeel van de schade is netjes vergoed door de verzekering. Het enige waar het paar waarschijnlijk niet veel voor terugkrijgt is de sloop van twee oude kippenstallen van tachtig vierkante meter groot. Er zit nog veel asbest in de daken. Diverse bedrijven bekijken nog hoe die gebouwen het beste gesloopt kunnen worden.

Het einde van alle beslommeringen is daarmee eindelijk in zicht. Lau en Mariet kunnen daardoor de blik weer op de toekomst richten. Om te beginnen houden ze volgende week een grote barbecue voor de familie. Enerzijds om hen voor alle hulp te bedanken, anderzijds omdat hun verjaardagen nog gevierd moeten worden.

,,We waren in december jarig, toen zaten we nog in de noodunit. Daar hadden we amper vijf stoelen. We hadden geen zin om daar een feestje te vieren. Gelukkig had iedereen daar begrip voor”, zegt Mariet. Nu alles is opgeknapt kan dat alsnog, vult Lau aan. ,,Met een goed gemoed gaan we de toekomst in. Ons huis weer mooi, de tuin mooi, meer kun je je niet wensen”, concludeert Lau.