Leerlingen haalden gewonde leerkrachten zélf uit het wrak

Boodschap voor de Brabantse boer: wees niet bang

7:00 DEN BOSCH - Nog één keer, op de drempel van zijn pensioen, laat Nol Verdaasdonk (65) zijn stem horen. ,,Als ik iets niet begrijp: dat het gevoel van urgentie over het klimaatprobleem bij veel mensen niet groter is", zegt de vertrekkend directeur van de Brabantse Milieu Federatie. ,,We zouden ons zorgen moeten maken, maar dat doen we niet. Het loopt echt uit de hand.”