Leerlingen Strabrecht College in Geldrop proberen busongeluk een plek te geven

GELDROP - Samen lachen, samen praten. Heel veel praten. Dat is wat er vrijdag op het Strabrecht College in Geldrop gebeurde. Tijdens een speciaal inloopspreekuur deelden leerlingen samen met hulpverleners ervaringen en emoties een dag na het tragische busongeluk in Frankrijk. ’Want praten helpt echt’, weet hulpverleenster Annemiek Brugman.

Annemiek Brugman kreeg als lid van de Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (PsHOR), op de rampdag, donderdag 1 juni, om 6.00 bericht dat het goed mis was met een groep leerlingen van het Strabrecht College. Toen ze diezelfde avond zag dat alle leerlingen ondanks alles als groep arriveerde bij hun school was ze trots. „Op de leerlingen, maar ook op alle mensen binnen en buiten school die de hele dag in touw zijn geweest om alle touwtjes aan elkaar te knopen.”

Maar met de veilige terugkeer van de vmbo-t leerlingen is het leed nog niet geleden weet ze. „De komende tijd moeten we de kinderen goed in de gaten houden. Ze hebben een traumatische ervaring achter de rug en iedereen verwerkt dat op een eigen manier.”

Inloopspreekuren

Om te laten weten dat de leerlingen er niet alleen voor staan werd vrijdagochtend de eerste van twee inloopspreekuren gehouden. Daar maakten ongeveer veertig leerlingen gebruik van. „Dat zijn overigens niet alleen jongens en meisjes die in de rampbus zaten. Ook de groep die eigenlijk naar Keulen zou gaan is aanwezig”, weet Brugman.

Als hulpverlener weet ze hoe belangrijk het is om ervaringen en emoties de vrije loop te laten na een heftige gebeurtenis. „En wat deze jongeren meegemaakt hebben was dat zeker. Maar het lijkt er op dat de meesten gisteren op de weg terug al met de verwerking begonnen zijn. Het inloopuur verloopt rustig. En wordt veel gepraat, maar ook gelachen. Dat doen ze samen, als groep. Dat is belangrijk. Wij als hulpverlener luisteren vooral en geven antwoord op vragen. Daarnaast houden wij de kinderen natuurlijk goed in de gaten.”

Traumatische ervaring

Want tieners die een traumatische ervaring achter de rug hebben, kunnen zich vreemd gaan gedragen. Brugman: „We hebben ouders tips gegeven. Is er sprake van een gedragsverandering, boosheid of trekt het kind zich terug uit de gezinssituatie? Dan betekent dat dat er geworsteld wordt met wat er gebeurd is. Zorg dat je in contact blijft met je kind. Dat hoeft niet altijd met woorden. Een aai over de bal kan wonderen doen. En als meer nazorg nodig is, krijgen ze dat natuurlijk.”

Niet aanwezig op het inloopspreekuur is sectordirecteur Hans Abels. Hij reisde samen met een paar collega's op de ochtend van het busongeluk naar de plek waar de leerlingen werden opgevangen. Hij was dáár het luisterend oor. „We deden wat we konden. We hadden geluk dat de plaatselijke autoriteiten in Frankrijk de zaakjes goed voor elkaar hadden. Wat gebeurd is raakt me natuurlijk diep. Het zijn toch kinderen van 'mijn' opleiding. Maar ik maak nu een pas op de plaats. We hebben hier hulpverleners die onze leerlingen veel beter kunnen helpen dan ik.”

Verwerking

Wat zich precies in de bus heeft afgespeeld blijft vooralsnog onduidelijk. De jongeren kiezen er voor om hun verhaal nog niet aan de grote klok te hangen. „Ze zijn flink geschrokken en zitten niet te wachten op vragen van buiten”, melden diverse ouders. „Verwerken kost tijd. Misschien over een paar weken.”