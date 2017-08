Lekke banden door onkruidborstels: gemeente niet verantwoordelijk

EINDHOVEN - De gemeente Eindhoven is niet aansprakelijk voor de schade door staaldraadjes van onkruidborstels. Schadeclaims van fietsers of zelfs automobilisten die er lekke banden aan overhielden, worden doorgestuurd naar de aannemers die het werk doen.

Dat zegt een woordvoerder van de gemeente Eindhoven. Niet alleen fietsbanden, maar ook autobanden sneuvelen door de staaldraadjes van onkruidborstels, zeggen twee inwoners van Woensel. Zij hadden allebei onherstelbare schade waardoor ze nieuwe banden moesten kopen.

Banden vervangen

Ad Maas vond een groot aantal ijzeren pinnen in zijn panden en moest er in twee beurten vier vervangen. De schade bij Ton van Gemert bleef beperkt tot het vervangen van één band. Hij heeft een schadevergoeding gevraagd bij de gemeente Eindhoven. Die laat in een kort reactie weten niet verantwoordelijk te zijn voor de lekken. "De verantwoordelijkheid voor het schoon opleveren van de straat ligt bij de aannemers. Eventuele claims verwijzen we dan ook standaard naar hen door. Bij de aannemers is, voor zover bij ons bekend, geen vergoeding voor schade aangevraagd of uitgekeerd", aldus een woordvoerder.

Quote Het gaat mij niet om het geld, maar ik wil andere mensen waarschuwen en de gemeente aanzetten tot daden Ad Maas uit Eindhoven

Twee keer twee banden moest Maas uit de Eindhovense wijk Jagershoef laten vervangen, twee keer nadat er in zijn buurt onkruid was geborsteld. Er zaten zoveel staaldraden in de autobanden dat ze niet meer gerepareerd konden worden. De bewijzen heeft Maas bewaard. Maar een poging daarover een klacht in te dienen mislukte. "Het gaat mij niet om het geld, maar ik wil andere mensen waarschuwen en de gemeente aanzetten tot daden."

Pinnetjes

Fietsenmakers en slachtoffers meldden dat ze regelmatig lekke banden hebben door pinnetjes die loslaten uit de stalen onkruidborstels. Ergon, de grootste onkruidbestrijder in de stad, kent het probleem van de fietsers, maar dacht het onder controle te hebben: nieuwe plastic borgingen voor de bundeltjes staaldraad en vegen achter de borstelwagens zouden de oplossing moeten zijn. Dat blijkt niet helemaal het geval.

Bovendien zijn er meer (onder)aannemers die het werk doen voor de gemeente Eindhoven. In Woensel, waar Maas het slachtoffer was, komt Ergon bijvoorbeeld niet. Daar werkt een ander bedrijf. Daar was ook Ton van Gemert het slachtoffer, in de buurt van Winkelcentrum Woensel. Ook hij kreeg een stalen draad in zijn autoband. Van Gemert wil de kosten - ruim 113 euro - verhalen op de gemeente. Op het stadskantoor heeft hij met hulp van een van de gastheren een schadeformulier ingediend.

Weinig hoop