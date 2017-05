Leskist helpt kinderen om te gaan met dood en verlies

BREDA/OOSTERHOUT - Verdriet over de dood, een scheiding of andere vormen van verlies. De pijn is vaak onzichtbaar, maar zit er wel. Weet ervaringsdeskundige Gerard van Jaarsveld, bedenker van de Loper, leskist voor leerlingen over rouw en verlies. ,,Leer kinderen communiceren over verlies en wat het met je doet. Niet alleen als het al gebeurd is, maar vooral ook preventief!"

Van Jaarsvelds stichting Zereen bij verlies heeft dankzij sponsors zes leskisten. De eerste wordt vandaag overhandigd aan de kinderen van de Oosterhoutse basisschool de Beiaard. Met hulp van een grote sponsor hoopt Van Jaarsveld nog een stuk of vijftig leskisten te kunnen maken voor andere scholen in de regio Breda en Oosterhout. Daarna, zo is het plan, volgen andere scholen, want de Bredanaar heeft een duidelijke missie: ,,In alle lagen van de samenleving, van jong tot oud, zou het wenselijk zijn dat het afscheid van een dierbare beter bespreekbaar wordt."

Volledig scherm Gerard en Petra van Jaarsveld. Gerard schreef 'Ik ben mijn dochter kwijt', een boek over het verlies van hun dochter Ysabelle in september 2008. © Patrycja Lassocinska

Fataal

Hij weet nog goed dat hij zelf, als jonge vader, met twee 'zeurende dochters' op de achterbank terugreed van vakantie in Zuid-Frankrijk. ,,Ze misten hun vriendjes zo. 'We hebben in Nederland zat nieuwe vriendjes'", antwoordde ik dan. Eén van die dochters is overleden. Ysabelle stapte op 20 september 2008 in de auto van een ex-vriend. Die was dronken en had drugs gebruikt. De autorit eindigde voor Ysa fataal. Ze werd 19 jaar.

Sindsdien zetten haar ouders en dan met name haar vader zich bijna volcontinu in om het onderwerp 'omgaan met verlies' overal op de agenda te krijgen en te houden. Nu met de Loper en voorlichting op middelbare scholen, later met programma's voor onder meer aankomende leerkrachten. ,,Want ík merkte na het overlijden van Ysa dat er nauwelijks aandacht was voor het onderwerp. Veel mensen doken weg."

Volledig scherm Rouw- en verliestherapeut Astrid de Koning-Andriessen van 'Het-is-Ok! counselling'. © Hélène Schenk

Terwijl het onderwerp 'verlies' en hoe daarmee om te gaan (of niet) toch een belangrijke reden voor verzuim is op het werk of depressies bij jongeren, weet ook Astrid de Koning, rouw- en verliestherapeut en lid van het 'Team leskist de Loper'. ,,Iedereen krijgt er uiteindelijk een keer mee te maken. Het is een pijnlijk onderwerp, een onzichtbaar verborgen iets. Maar als je er niet over praat weet niemand dat het bij je leeft."

Een moeilijk onderwerp, ook voor de leerkrachten, zegt Van Jaarsveld: ,,Door er over te praten met kinderen worden ze ook met hun eigen verlies geconfronteerd en dat is niet makkelijk. Maar we gaan niet peuteren, we doen het op onze manier. Met behulp van een boek, een hart, een vrolijke kaart, een pluchen beest of een gedicht maken we het onderwerp op een creatieve manier bespreekbaar."

Quote We maken het onderwerp 'omgaan met verlies' op een creatieve manier bespreekbaar Gerard van Jaarsveld

Dat zijn dan ook enkele van de voorwerpen in de leskist. Tezamen met elf 'producties', ofwel lesbrieven rond diverse thema's, bieden ze de leerkracht handvatten om het onderwerp bespreekbaar te maken. Voor de naam de Loper is gekozen omdat Van Jaarsveld na de dood van zijn dochter naar Rome wandelde om het verlies te verwerken. Al spreekt hij zelf van 'verweven'. ,,Je verweeft het verlies in het leven." Bovendien, zegt Van Jaarsveld, is een loper een voorwerp om alle deuren te openen. En dat is ook wat hij wil bereiken. Dat alle deuren open gaan voor de leskist van Zereen. ,,Maar een school mag ook voor een andere methodiek kiezen. Als er maar aandacht is voor het onderwerp."

Proeflessen