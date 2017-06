Levensechte terreuroefening op Brabants treinstation, reizigers schrikken zich rot

BERGEN OP ZOOM - Treinreizigers zijn woensdagavond geschrokken door de plotselinge aanwezigheid van zwaarbewapende Belgische anti-terreureenheden op het NS-station in Bergen op Zoom. Het bleek te gaan om een onschuldige maar levensechte oefening van de federale politie in Antwerpen.

Reizigers en omstanders schrokken zich rot toen de speciale agenten rond half negen met automatische vuurwapens het station binnenliepen. Ze hadden niet in de gaten dat het om een oefening ging. ,,Het is toch bizar dat ze ons zo laten schrikken, nota bene een paar dagen na de aanslag in Londen’’, foetert treinreiziger Huib Geldof (50) uit Krabbendijke.

Geldof kwam bij het NS-station aanlopen op het moment dat drie Belgische politiebusjes voor de fietsenstalling stopten. Hij maakte snel een foto. ,,Er stapten zo’n 25 agenten met mitrailleurs uit. Een aantal liep meteen het station in, anderen bleven ervoor staan. Ze schreeuwden dat we geen foto’s mochten maken. Ik schrok flink en ben voor de zekerheid aan de overkant van de straat blijven staan.''

Bakje koffie

De ondernemer van restaurant Het Spoor in het stationsgebouw zag hoe de zwaarbewapende Belgische agenten het perron opliepen: ,,Ik vond het wel apart dat er geen Nederlandse politie bij was. Nee, ik heb niet gevraagd wat ze kwamen doen. Het ging er gemoedelijk aan toe. Enkele politiemensen kwamen hier zelfs een bakje koffie drinken.’’

Burgemeester Frank Petter van Bergen op Zoom reageert verbolgen op de gang van zaken. Hij gaat vandaag opheldering vragen aan de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Als verantwoordelijk bestuurder voor openbare orde en veiligheid had hij vooraf ingelicht willen worden over de oefening, zeker gezien de aard ervan.

Geen paniek

De NS is evenmin blij. Woordvoerster Inge Rijgersberg: ,,Wij willen altijd weten wat er bij ons gebeurt. Normaal stelt de NCTV onze security-manager op de hoogte van dit soort oefeningen. Dan waarschuwen wij gebruikers en huurders van het stationsgebouw en kunnen we als het nodig is reizigers infomeren, bijvoorbeeld om paniek te voorkomen.’’

Aan de Belgen ligt het niet, erkent NCTV-woordvoerder Lodewijk Hekking. Zijn organisatie steekt de hand in eigen boezem: ,,De federale politie heeft de actie volgens protocol netjes vooraf aan ons gemeld. Het was de eerste keer dat de Belgen hier oefenden. We hebben de situatie gewoon niet goed ingeschat. We dachten dat het niet zo'n zichtbare actie zou zijn en hadden politie en gemeente wel moeten inlichten.’’

Onopvallende actie

De regiopolitie gaat het incident zeker evalueren, verzekert woordvoerder Eric Passchier. ,,Onze teamchef in Bergen op Zoom was ook op de hoogte. In het werkoverleg met zijn Belgische collega had hij gehoord dat ze hier bij wijze van oefening op de trein wilden stappen. Een onopvallende actie dacht hij, niks aan de hand. Over wapens werd niks gezegd. De communicatie moet dus beter.''