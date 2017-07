Levensredder Petra stelpt bloeden van neergestoken man en redt zijn leven: 'Ik loop er niet voor weg'

NIJMEGEN - De onbekende vrouw, die vorige week donderdag het leven redde van een toko-houder in winkelcentrum Dukenburg, heeft zich inmiddels bij de politie gemeld. Petra van der Pol uit Wijchen greep in toen zij het slachtoffer van een steekpartij hevig bloedend op een stoel zag zitten. Ze bond zijn aders stevig af met een theedoek en stelpte zo het bloeden.

Van der Pol wandelde de winkel in, net nadat de steekpartij had plaatsgevonden. De dader was toen al vertrokken. Zij hielp de man tot de politie en later ook de ambulance waren gearriveerd.

Ingrijpend

Diezelfde avond deed de politie een oproep: wil de vrouw zich melden die het leven van de winkelier heeft gered. ,,Eerst dacht ik: laat maar. Ik hoef niet zo in de publiciteit. Uiteindelijk ben ik toch naar het bureau gegaan. Die agent vroeg of ik wel besefte dat de man er zonder mij niet meer was geweest. En hoe het met me ging, omdat dit soort gebeurtenissen natuurlijk wel ingrijpend zijn. De politie heeft die dag nog twee keer gebeld, dat was wel fijn. De vrouw van het slachtoffer heeft inmiddels geappt dat het goed met 'm gaat. Hij is weer thuis.’’

EHBO

Van der Pol is daarmee een 'ervaren' levensredder geworden. Het was al de vierde keer dat ze toevallig in een noodsituatie belandde. Zij hoopt dat nu veel meer mensen een EHBO-cursus gaan volgen, zodat nog meer mensenlevens gered kunnen worden.

Zo'n vijftien jaar geleden reanimeerde ze een man die een hartstilstand had gekregen op de paardenmarkt van Elst. Als danslerares moest ze ingrijpen bij een meisje dat een pepermunt in de keel had gekregen en dreigde te stikken. ,,Met de greep van Heimlich.’’ En ze bond al eerder een slagaderlijke bloeding af bij een jongen die uit woede een autoruit had ingeslagen met zijn hand.

,,Dat zijn dus vier dingen die zo maar op mijn pad zijn gekomen. Ik loop er niet meer voor weg. Maar het zou goed zijn, als meer mensen kunnen ingrijpen. Eigenlijk moet iedereen een EHBO-cursus volgen.’’