Lezerstour: Tourselecties bekend, vul je ploeg in

LEZERSTOUR - Over vier dagen begint in Düsseldorf de 104de editie van de Tour de France. Wie gaat deze Ronde van Frankrijk winnen en wie mag zich de beste wielerkenner noemen? Sinds maandag zijn de Tourselecties bekend, stel je eigen ploeg samen en verdien daarmee zo veel mogelijk punten en maak kans op mooie prijzen. De Lezerstour is hét spel van deze zomer!