Liquidatie Eindhovenaar Johan van Boxtel gefilmd

Schadefonds keert recordbedrag uit aan slachtoffers en nabestaanden geweldsmisdrijf

11:41 DEN BOSCH - Het Schadefonds Geweldsmisdrijven heeft in 2016 een recordbedrag uitgekeerd aan slachtoffers en nabestaanden van een geweldsmisdrijf. Het afgelopen jaar werd in totaal 16,9 miljoen euro uitbetaald. Dat is het hoogste bedrag in het 41-jarig bestaan van de organisatie. In 2016 vroegen ruim 7.600 slachtoffers en nabestaanden om een financiële tegemoetkoming. Gemiddeld ontvingen zij een tegemoetkoming van 3.721 euro.