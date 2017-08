LIVE: Man (22) opgepakt in Brabant voor terreurdreiging concert Rotterdam

Waterschap adviseert: gebruik nog geen water uit Aa, Beekgraaf en Leijgraaf

23 augustus BOEKEL - Waterschap Aa en Maas adviseert om voorlopig nog geen water uit de Aa, de Beekgraaf en de Leijgraaf te gebruiken voor beregening van gewassen, als drinkwater voor vee of voor recreatiedoeleinden. Het advies is een voorzorgsmaatregel omdat de waterzuiveringsinstallatie in Aarle-Rixtel nog niet goed functioneert.