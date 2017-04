LIVE OM eist 6 jaar cel voor wraakvader Mario Haazen voor poging moord

UPDATE OM blijft bij schuld Reuselnaar in bizarre moordzaak en eist zes jaar

9:21 DEN BOSCH - Ook in hoger beroep denkt het OM nog steeds dat Marvin R. uit Reusel in 2011 heeft geprobeerd zijn echtgenote om het leven te brengen. De rechtbank veroordeelde hem tot zes jaar voor poging doodslag, het OM is het daar mee eens. Advocaat Job Knoester denkt dat de vrouw alles in scene heeft gezet.