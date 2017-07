Lobke (7) overleed tijdens logeernachtje in Brabant: hoe zou ze er nu uit hebben gezien?

Nelissen verloor 33 jaar geleden haar beste vriendinnetje Lobke. Ze waren beiden 7 jaar en woonden in Brabant. Lobke kwam tijdens een logeernacht om bij een woningbrand. Ze was het enige slachtoffer.

Haar herinneringen zijn schaars aan die periode. ,,Ze was mijn beste vriendin. We speelden veel met elkaar na schooltijd. Knikkeren, knutselen en tekenen. Opeens was ze er niet meer. Er was verdriet, met alle kinderen in de klas. Ik weet nog dat ik in de begrafenisstoet liep. Ik mocht wat vertellen in de kerk, maar ik kon het niet.''

Verwerken

Het gruwelijke verlies van hun dochter trok een enorme wissel op de ouders van Lobke. Hun levens zijn nooit meer hetzelfde geweest, vertelt Nelissen. ,,Het verlies van een kind kun je niet verwerken of vergeten, het verdriet is nog steeds immens. Het is de rode draad door het leven van haar moeder. De dag waarop ze jarig zou zijn is elk jaar een klotedag. ''

Volledig scherm Het gruwelijke verlies van hun dochter trok een enorme wissel op de ouders van Lobke. © Prive

Vorige week deed de Utrechtse een bijzondere oproep op Twitter en Facebook, die massaal gedeeld werd. In juni zou Lobke namelijk 40 jaar zijn geworden. 'Haar moeder mist haar nog elke dag en blijft zich maar afvragen hoe haar meisje er nu uit zou zien', schreef Nelissen. 'Ik ben voor haar op zoek naar een fotograaf/tekenaar die op basis van een oude foto een tekening/foto kan maken van hoe ze er nu ongeveer uit zou zien. Ben jij of ken jij iemand die dit kan, laat het me weten! Je zou haar er dolgelukkig mee maken.''

Verlangen

Quote Ze was lief, ze had een zacht gezicht Kim Nelissen Twee weken kreeg Lobkes moeder een sterk verlangen om te weten hoe het meisje van toen er op haar 40ste uit zou zien, legt Nellissen uit. ,,Ze is recent voor de eerste keer oma geworden. De jongere zus van Lobke heeft een kind gekregen. Dan komen dit soort dingen naar boven. Een tekening zou haar erg helpen, als troost. Het geeft een stukje van haar kind terug.''

Het verouderen van gezicht is een specialisatie dat weinig tekenaars beheersen. ,,Een goed portret kunnen maken, is niet voldoende. Er is kennis en kunde voor nodig. Ik vermoed dat er mensen zijn bij de politie die het kunnen, maar dat is natuurlijk moeilijk te regelen.'' De tekenaar hoeft niet gratis te werken, zegt Nelissen. ,,We bekijken wat haalbaar is.''

Oneerlijk

Als ze er over nadenkt, vindt ze het niet makkelijk om op basis van een oude foto een 40-jarige Lobke voor te stellen. ,,Ik heb alleen beeld van hoe ze vroeger was. Ze was lief, ze had een zacht gezicht. Onze moeders zijn beste vriendinnen geworden. Als ik Lobkes moeder zie, is het soms best lastig. Ik ben er nog en haar dochter niet. Dat voelt oneerlijk.''

Nelissen hoopt dat het een mooi resultaat oplevert voor de moeder van Lobke, van wie ze toestemming heeft voor de oproep. ,,Ik gun het haar zo. Het zou een mooi cadeau zijn voor de 40ste verjaardag die niet is geweest.''