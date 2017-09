Lokverbod jaagt boeren en fruittelers op kosten: 'Dit kost me elk jaar duizenden euro's'

AARLE-RIXTEL - De kraai en houtduif lachen in hun vuistje. De peren zijn rijp, de mais is klaar voor de oogst. Een tijd van overvloed, maar ook vol gevaren. Of valt het mee? Want de kans om de kogel te krijgen is een stuk kleiner geworden nu jagers de vogels niet meer in de val mogen lokken.

'Foutje, bedankt.' Zo zien jagers en fruittelers het verbod op het gebruik van lokmiddelen voor de jacht op kraai, kauw, vos, konijn, houtduif en Canadese gans. Acht maanden na de invoering van de wet Natuurbescherming blijkt dat de lokfluit en de plastic kraai voortaan in de tas moeten blijven.

„Een dom verbod dat snel moet worden rechtgezet”, vindt fruitteler en jager Broos Biemans (64) uit Aarle-Rixtel. Want niet alleen jagers trekken aan de bel. Ook boeren en fruittelers zien vooral de kraai en de duif liever gaan dan komen. De een vreet de fruitbomen kaal, terwijl de ander akkers plundert. Biemans: „Vraatschade aan fruitbomen is een groot probleem. Dat kost me elk jaar duizenden euro's. Ik wordt daar echt treurig van.” Dat is precies de reden waarom boeren en jagers vaak samenwerken. Biemans heeft een knalapparaat aangeschaft waarmee de vogels verjaagd worden. „Maar het resultaat is beperkt. Kraaien zijn heel slim.”

Volledig scherm Nu Robert Evers zijn lokvogels niet meer mag gebruiken, loopt de vraatschade bij boeren flink op. © Foto René Manders/Foto Meulenhof

In Borkel en Schaft laat jager Robert Evers zien (30) waarom lokfluit en kunststof vogels zo belangrijk zijn om kraaien weg te houden van de oogst. Op een veld in het buitengebied zit een grote groep zwarte vogels. Maar zodra ze de jager spotten vliegen ze krassend op en verdwijnen uit het zicht. „Als ik ze mag roepen en mijn vogels in het gras zet, kan ik ze gegarandeerd deze kant op lokken. Grote kans dat ik er een paar raak. De rest schrikt dan zo erg dat ze wel een tijd weg blijven.”

Maar door een weeffout in de nieuwe natuurwet, blijven de fluit en de nepkraaien sinds kort onaangeroerd. „Ik kan hier de hele dag tussen de mais gaan staan, maar de kans is klein dat ik een kraai in mijn vizier krijg. Zij eten hun buikjes elders rond en veroorzaken grote schade. Dit moet snel opgelost worden. Jagen zonder lokkers is als vissen zonder haak.”

Plunderen

Sinds de ingang van de wet Natuurbescherming op 1 januari 2017 stelden jagers al vragen over de regels die in hun ogen verschillend te lezen zijn. Ze werden gerustgesteld door staatssecretaris Martijn van Dam. Die gaf aan dat bestaande lokkers voor de jacht op onder andere kraaien en houtduiven mochten blijven.

Ambtenaren die de letter van de wet volgden oordeelden echter dat lokmiddelen wél verboden zijn. De jagersvereniging wenste duidelijkheid en kreeg deze onlangs van het ministerie van Economische Zaken: Omdat er onduidelijkheden zijn gaan lokmiddelen in de ban.

En dus plunderen duizenden duiven de akkers. Ze vreten van het graan en genieten van de erwten. Evers: „Als je een duif op een erwtenveld schiet en hem open maakt zie je hoeveel vruchten hij op kan. Stel je voor dat er elke dag een groep van een paar honderd van die vogels van je erwten snoepen, dan is de schade voor de boer enorm.”