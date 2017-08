Louise (67) knapt tóch op na laatste wens: een knuffel van haar ernstig zieke man

Wens

,,We waren bang dat ze dood zou gaan’’, kijkt Marie-Claire van Dijk terug. Ze is werkzaam als cardioloog in het Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede, waar Grotenbreg zaterdag in levensbedreigende toestand naar toe was gebracht. ,,Ik vroeg of ze nog een laatste wens had.’’ Die had de Edese zeker. ,,Vaak willen mensen dan een ouderling of een geestelijke zien.’’ Grotenbreg wilde iets heel anders, een laatste knuffel van haar man Gerrit (70). Die ligt al vijf maanden op de intensive care in het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein met complicaties na een hartoperatie.