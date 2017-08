Man (22) opgepakt in Brabant voor terreurdreiging concert Rotterdam

DEN BOSCH - Een 22-jarige man uit Brabant is vannacht aangehouden in het onderzoek naar de terreurdreiging in Rotterdam.

Medewerkers van de DSI vielen een woning rond 02:00 uur in Brabant binnen. De 22-jarige bewoner is aangehouden.

Hij wordt verhoord over de dreiging in Rotterdam. Er is vannacht een uitgebreide huiszoeking gedaan. De man zit vast en wordt verhoord, meldt RTV Rijnmond.

Een woordvoerder van de politie in Rotterdam kan de aanhouding tegenover deze krant nog niet bevestigen ,,We hopen daar snel wel meer duidelijkheid over te geven."

Wil je ook op de hoogte blijven en ons volgen via Whatsapp? App dan BD AAN naar 06-82658689.

Gasflessen

Rotterdam ontsnapte gisteravond mogelijk aan een terreuraanslag. De politie hield in de buurt van de Maassilo in Rotterdam-Zuid een wit busje met Spaans kenteken aan waarin gasflessen lagen. De bestuurder is gearresteerd. Hij wordt verhoord. De Spaanse politie had Rotterdam getipt over een mogelijk aanslag.