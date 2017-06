Man belt de politie vanwege mishandeling lid No Surrender in Breda

UPDATE VIDEO: Bouwmarkt in Valkenswaard compleet uitgebrand

11 juni VALKENSWAARD - Bij Doe-Het-Zelf bouwmarkt Outletdhz aan de Vest in Valkenswaard is zondagavond net voor 18.00 uur een grote uitslaande brand uitgebroken. Om 20.40 uur was de brand onder controle. Het pand is compleet verloren gegaan.