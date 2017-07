Man die Eindhovense student bierglas in gezicht gooide, stuurt slachtoffer Facebookbericht: 'sorry, ongelukje'

TU/e-student Koen raakte tijdens een huisfeestje in de Pioenroosstraat begin juli zwaargewond raakte aan zijn rechteroog toen de 24-jarige Eindhovenaar na wat onenigheid een glas bij hem in het gezicht gooide. De man moet zich 3 november in de rechtbank verantwoorden.

Complicaties

De komende weken is de kans nog extra groot dat complicaties optreden waardoor Koen zijn oog verliest. De verwondingen waren dusdanig gecompliceerd dat hij de volgende ochtend in Maastricht is geopereerd. In zijn oog zitten nog steeds 24 hechtingen. ,,Het gaat wel. Qua pijn gaat het goed. Maar de onzekerheid is vervelend. Of het ooit wel goed gaat komen." Koen ziet met zijn rechteroog zo'n vijftig procent. In het ziekenhuis hoorde hij dat zijn zicht nooit helemaal zal herstellen en dat het ook op een later moment altijd nog kan verslechteren. ,,De situatie is nog onzeker."