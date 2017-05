Man dringt garage bij woning in Gemert binnen en veroorzaakt brand, bewoner hoort 'felle knal'

GEMERT - Bij een brand in een garage en auto aan de President John F. Kennedystraat in Gemert is zaterdag rond 17.30 uur een gewonde gevallen. Het slachtoffer heeft volgens de politie de brand waarschijnlijk zelf veroorzaakt na een ontploffing met benzine. De man is geen bewoner van het huis, maar was de garage binnengedrongen. Waarom is nog niet duidelijk.