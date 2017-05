Man mag tijdelijk cel uit om drugslab te slopen

BERGEN OP ZOOM- De man die in januari werd opgepakt bij een inval in zijn huis vanwege een drugslab, mag tijdelijk uit de cel om het voormalige drugslab te slopen. Dat heeft de rechtbank woensdag bepaald.

Het drugslab in een oud duivenhok aan de Fabritiusstraat in Bergen op Zoom kwam 30 januari bij een politie-inval aan het licht. Sindsdien zit de man in de gevangenis.

Duiventil

Tijdens de zitting van woensdag meldde de advocaat van de verdachte dat de man een probleem had. Vanwege de vondst van het drugslab wordt hij door de woningcorporatie Stadlander uit zijn huis gezet. Daarbij geldt dat hij de woning in originele staat terug moet brengen, zoals hij deze ruim vijftien jaar geleden betrok. Dat betekent dat de duiventil waar het drugslab in gevestigd was, moet worden afgebroken. De woningcorporatie kan dat voor hem doen, maar dat brengt volgens de advocaat van de verdachte veel kosten met zich mee.

De Officier van Justitie had begrip voor de situatie van de verdachte en ging akkoord met het voorlopig in vrijheid stellen van de verdachte.

Revolver

Op de zitting bleek eveneens wat er gevonden is tijdens de politie-inval. Met de tabletteermachine konden volgens het OM 3.000 pillen per uur worden gemaakt. Het OM beweert dat de man sinds de zomer van 2016 pillen in de oude duiventil produceerde.

In het drugslab werden eveneens chemische stoffen zoals aceton en zoutzuur gevonden. De man had bijna vijf kilo mdma, de grondstof voor xtc. In de ruimte lagen eveneens een kleine 190 xtc pillen en een revolver met munitie.

Werkloos

Tijdens de zitting werd duidelijk dat de 42-jarige Bergenaar werkloos was, schulden had en was gescheiden. De tabletteermachine zou hij hebben gekregen om uit te testen.