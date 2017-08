Man valt meters omlaag van balkon op onderliggende winkels Brabantplein

Swansea meldt zich voor Arias, maar pakt nog niet door richting hem en PSV

8:41 Vanuit PSV is de bevestiging gekomen dat het Britse Swansea PSV zich inderdaad heeft gemeld voor Santiago Arias. Tot op heden heeft de Premier League-club echter niet doorgepakt en het verlangde bedrag niet op tafel gelegd. PSV was maandagavond niet in onderhandeling met de Britten.