'Man van staal' Dennis Struijk is dan toch geveld door kogel

Hij had medelijden met zijn aanslagplegers. 'Die mensen krijgen maar niet betaald', zette Dennis Struijk op Facebook. En een foto van een ziekenhuispatiënt. 'Wat ging er door u heen', vraagt de zuster. 'Een kogel', zegt de man. Grollen genoeg, al liep Struijk ook een tijd met een kogelvrij vest. Het laatste jaar niet, dat paste niet over het enorme verband dat nog steeds om zijn buik zat na de laatste aanslag. Vorige maand keek hij uit naar de zoveelste operatie, waardoor hij zijn 'pampers' eindelijk kwijt zou zijn. Zo ver is het niet gekomen. Struijk werd donderdagavond doodgeschoten in de Johannes Klingenstraat in Best.

Hij heette de Holleeder van het zuiden, maar dat veranderde in de 'man van staal' omdat hij keer op keer de dans ontsprong. Zeker drie keer is hij onder vuur genomen. En telkens kroop hij door het oog van de naald, al werd dat oog steeds kleiner. Ooit werd hij opgewacht, maar ketste de kalasjnikov. En dan zijn er de bekende schietpartijen: in Mierlo-Hout in 2015, waarbij hij een eerste kogel in zijn buik kreeg, en de bijna-fatale aanslag een jaar later voor zijn huis.

Dat was telkens in de zomer en die brengt Dennis geen geluk. In juni 2010 kreeg hij thuis een pistool op zijn hoofd. In augustus het jaar erop greep de politie net op tijd in toen buren mannen met een bivakmuts over zijn schutting zagen klimmen.

De onderwereld hoorde het hoofdschuddend aan. Alweer. Dennis was een grote in het circuit, topcrimineel. Geen zaak of zijn naam valt, ook bij de liquidaties van Tommie van der Burg en Johan van Boxtel. Overal genoemd, vaak verdacht, ongetwijfeld continu in de gaten gehouden door de politie. Die heeft hem nooit op iets groots kunnen betrappen. Er is een Belgische veroordeling voor een kwekerij, en hij kreeg 15 maanden cel voor het witwassen van ruim 2 ton.

Onberekenbaar heethoofd

Een andere rechtszaak was voor mishandeling van zijn destijdse partner. Die kreeg er flink van langs, en een appje dat ze 'binnenkort Henry Pfaff een handje kon geven'. Zij zat in de zaal en smeekte om clementie. Ze wilde ondanks alles met hem verder en de straf werd daarom een verplichte relatie-therapie plus een voor woede-beheersing. Dat laatste kreeg veel bijval van boeven. Dennis was een heethoofd, sterk, onberekenbaar en gevaarlijk. Zelf was hij niet groot, zijn lontje even kort, heette het. Ook na zijn dood willen weinigen vrijuit praten en dat zwijgen heeft hem vast en zeker ook uit de cel gehouden.

Hij zou vooral in de hennep zitten. Was geen bendeleider, schakelde wisselend mensen in en bleef zelf op de achtergrond. De man waar hij op bezoek was in Best zou wel een vaste vriend zijn. Toen Struijk in Mierlo-Hout werd neergeschoten, was hij daar met een grote apaan-smokkelaar. Vrienden met een gevreesde achternaam brachten hem snel naar het ziekenhuis voor de politie aankwam. Hij was maatjes met iedereen, maar dat kon binnen een minuut omslaan.

Rippen

Sommigen noemden hem Holleeder. Anderen niet, omdat hij veel zou rippen en dat deed Willem niet. Rippen is het beroven van concullega's. Wie gepakt werd door Dennis (of zijn mannen) liet het er bij zitten, want je mocht blij zijn als je er zonder kleerscheuren vanaf kwam.

Met dat rippen komen we bij de grote vraag: waarom? En dat lijkt een multiple-choice-vraag. Niet alle aanslagen zullen met elkaar te maken hebben, maar de laatste lijkt veel op de voorlaatste. Ook toen zat hij zelf in de wagen, ook toen werd er vanuit een auto geschoten, ook toen werd die even verderop brandend gevonden.

Het kan een wraakactie zijn. Of ging het om geld? In de witwaszaak zag de politie drie ton onverklaarbare uitgaven: hij betaalde de huur contant, ging vaak op reis en liet in het casino de chips rollen. Dat laatste was zijn verklaring voor al dat geld, hij noemde zich semi-professionele gokker. Maar de politie wist dat hij zelden won.

Hij had dus veel contanten. Een roofmoord zal het niet zijn, maar wie een openstaande rekening niet wil afbetalen kan dat ook oplossen door niet de schuld maar de schuldeiser weg te poetsen. Vrouwen worden ook genoemd. Dennis was liefhebber, een andere partner dan de mishandelde was de dochter van een coffeeshop­houder en ondertussen had hij een nieuwe vlam, jong en beeldschoon.

Advocaat

Hier valt vooral de volhardendheid op. Zelden liggen mensen zo lang onder vuur. Van alles is mogelijk. Ook zijn advocaat Marcel Heuvelmans tast in het duister. Die kent hem, al jaren, als warm en vriendelijk. "Nooit problemen gehad." Tussen de wrange grappen op zijn Facebook-pagina staan trotse foto’s met zijn dochtertjes. Wat hem bijzonder stak: door zijn reputatie mocht hij die enkel op het politiebureau zien.

Begin dit jaar zei hij in deze krant nog niet te weten wie hem naar het leven stond. Bang was hij niet. En zoals Heuvelmans aanvoerde om het straatverbod van de baan te krijgen: sinds vorige zomer liep hij frank en vrij door de stad, zonder incident. Heuvelmans vond het verbod onterecht: "Dennis is slachtoffer en geen dader. Toch wordt hij gestraft." Kan zijn, vond de gemeente, "Maar elk jaar is het raak en die aanslagen zijn niet in de badkuip of een bospad, altijd op straat."

De politie wilde hem wel beveiligen, maar dan moest hij vertellen wat hij allemaal uitvoerde. En daar had Dennis nou net geen enkele zin in.